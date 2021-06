Apple Music dégaine l’audio haute fidélité et le Spatial Audio !

Après avoir dévoilé ses nouveaux systèmes d’exploitation, Apple a profité de la WWDC pour lancer la nouvelle offre HiFi d’Apple Music, disponible dès à présent aux abonnés sans surcoût.

© Omid Armin / Unsplash

Juste après sa conférence d’ouverture de la WWDC, durant laquelle elle a présenté iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey, Apple a finalement dégainé sa fameuse offre HiFi pour Apple Music.

Dévoilé le mois dernier après des semaines d’intenses rumeurs, cette nouvelle offre vous permet d’accéder au Dolby Atmos sur tous les AirPods et Beats avec puce H1 ou W1, et sur tous vos iDevices. On retrouve également le Spatial audio, qui sera dès maintenant proposé sur de nombreux titres d’artistes comme « Ariana Grande, The Weeknd, J Balvin et Kacey Musgraves », explique Gagan Gupta, chef de produit Apple Music à 01net. Pour rappel, le Spatial audio vous propose un son immersif en 360°.

Autrement, on retrouve ce fameux son Lossless, dit haute fidélité, qui permettra de profiter de ses musiques préférées sur près de 75 millions de chansons d’ici la fin de l’année au format ALAC (Apple Lossless Audio Codec), qui offre une qualité CD (16 bits et 44,1 kHz) et même jusqu’en 24 bit à 192 kHz avec un DAC. Néanmoins, notez que le son Lossless sera uniquement disponible avec un matériel compatible, et en passant par un câble. Les AirPods ne seront donc pas compatibles avec ce format.

Pour profiter de toutes ces nouveautés, il suffit d’être abonné à Apple Music, proposé à 9,99€/mois pour une personne seule et 14,99€ dans le cadre d’un abonnement familial. Toutes ces fonctions vous seront proposées sans surcoût.