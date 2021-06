Bitcoin : Anonymous s’en prend à Elon Musk

Une vidéo se revendiquant du mouvement des Anonymous tacle violemment le patron de Tesla et SpaceX, l’accusant de manipuler les cours du Bitcoin à sa guise.

Crédits : Tarik Haiga / Unsplash

Il n’est pas rare qu’un simple tweet provenant de l’excentrique milliardaire américain ne provoque la hausse ou la baisse du Bitcoin. Nous en avons eu l’exemple il y a peu lorsque Elon Musk dénonçait l’impact environnemental du Bitcoin et décidait de suspendre les paiements dans cette devise chez Tesla, quelques mois seulement après son introduction. Encore plus récemment, la patron de Tesla et SpaceX faisait une énième fois volte-face en faisant à nouveau la promotion du Bitcoin sur Twitter.

Anonymous dénonce “un mépris évident pour le travailleur moyen”

Ce comportement ne plaît pas vraiment aux Anonymous, qui ont publié une vidéo samedi dernier afin de dénoncer la manipulation des cours du Bitcoin par Elon Musk.

« Au cours des dernières années, vous avez bénéficié de l’une des réputations les plus favorables de toute personne de la classe des milliardaires parce que vous avez exploité le désir que beaucoup d’entre nous ont de vivre dans un monde de voitures électriques et d’exploration spatiale. Depuis peu, les gens commencent à vous voir comme un autre riche narcissique qui cherche désespérément à attirer l’attention » explique une voix robotique typique du mouvement des Anonymous dans cette vidéo. Celle-ci se conclut en expliquant que le comportement du milliardaire « montre un mépris évident pour le travailleur moyen ».

Pour l’heure, il reste néanmoins difficile d’affirmer avec certitude que cette vidéo provient bien d’Anonymous. Même si elle se revendique du mouvement, certains groupes des plus populaires comme YourAnonNews expliquent qu’ils ne sont pas à l’origine de cette vidéo.

Ce n’est pas la première fois que l’influence d’Elon Musk sur les cours des cryptomonnaies inquiète. Récemment, certains internautes s’en prenaient directement à lui avec le virulent hashtag #fuckmusk pour dénoncer cet état de fait. Quant à Musk, il n’a pas l’air d’avoir été trop inquiété par cette vidéo et a continué de tweeter de manière humoristique au cours du week-end, sans répondre à ses détracteurs.