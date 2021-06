La pire hantise des cyclistes ne sera plus qu’un souvenir avec ce casque connecté

Avec sa caméra, ce casque peut streamer votre trajet en temps réel, et vous prévenir en cas de danger grâce à la 5G.

Et si votre casque de vélo vous prévenait lorsqu’une portière s’ouvre devant vous, avant même que vous ne le repériez ? Il fallait y penser, et c’est ce qu’a fait l’entreprise australienne Arenberg, en collaboration avec Telstra. Ensemble, ils ont façonné le Road Helmet One, un casque connecté permettant de recevoir des informations de route en temps réel et même anticiper d’éventuelles chutes grâce à l’IA.

Très concrètement, le Road Helmet One est un casque pour les cyclistes relativement haut de gamme, et pesant 380 grammes au total. Initialement, il a été financé sur Kickstarter et devrait être vendu au prix de 499 dollars à son lancement. Sa particularité, c’est sa caméra 4K logée au niveau du front de son porteur. Celle-ci est stabilisée, et permet de streamer de la vidéo.

C’est là que les technologies de Tesltra entrent en jeu. Les images fournies par le casque peuvent par la suite être récupérées par l’entreprise grâce à la 5G. Celles-ci sont ensuite traitées en temps réel par les algorithmes de deep learning de l’entreprise australienne, afin de détecter d’éventuels dangers se présentant sur la route du cycliste. Tesltra explique être parvenu à entraîner son IA de façon à détecter l’ouverture d’une porte de voiture, et ainsi d’anticiper ce type d’accident récurrent. Grâce à la vitesse de la 5G, le dispositif pourrait prévenir le cycliste avant même qu’il ne repère le danger, en seulement quelques millisecondes.

Pour l’heure, ce casque intelligent n’en est qu’au stade de prototype, et les essais ont été menés avec un smartphone de Tesltra configuré spécifiquement pour l’expérience. Cette initiative démontre néanmoins comment l’usage de l’intelligence artificielle combiné à la vitesse de la 5G permettrait de favoriser la sécurité des usagers de route.