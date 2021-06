PC Gaming Show et Future Games Show : les annonces qu’il ne fallait pas rater

Après une conférence Xbox & Bethesda surchargée, le PC Gaming Show et le Futures Games Show nous ont également réservé quelques surprises en cette deuxième journée d'E3.

Le PC Gaming Show et le Future Games Show sont deux événements organisés par nos confrères de chez PC Gamer et GamesRadar. Durant ces deux shows, de nombreux jeux ont été présentés. On commence avec le PC Gaming Show, qui s’est attardé à présenter quelques titres intéressants à venir sur PC, ainsi que sur consoles pour la plupart.

Rawmen

Le premier jeu est Rawmen, un shooter dans lequel votre arme n’est pas un pistolet mais un bol de soupe. Avec son univers décalé semblable à la franchise Splatoon, et la possibilité de jouer de 2 à 8 joueurs, Rawmen s’annonce comme un jeu parfait pour des soirées endiablées entre amis. Aucune date de sortie n’est prévue pour le moment mais le titre sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Far : Changing Tides

Dernière création du studio Okomotive, Far : Changing Tides s’inscrit dans la continuité de Far : Lone Sails sans pour autant être un sequel. On retrouve toujours le personnage, Toe qui doit essayer de survivre dans un monde post apocalyptique submergé par les eaux grâce à un bateau un peu spécial. Avec toujours le même style de gameplay linéaire, Changing Tides nous offre toujours plus de son univers à la fois unique et poétique. Vous pourrez le découvrir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC d’ici la fin de l’année 2021.

Soulstice

Soulstice a été annoncé lors du PC Gaming Show en avant-première mondiale. Il s’agit d’un jeu RPG du studio Forge Reply. Briar et Lute sont deux sœurs dont le destin est de débarrasser le monde des vivants des créatures nommées « Wraiths ». Soulstice sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC en 2022. Vous pouvez d’ores et déjà ajouter le jeu à votre wishlist sur Steam.

Lemnis Gate

Avant sa sortie, prévue pour cet été, Lemnis Gate a eu droit à un nouveau trailer inédit mettant en scène le gameplay si particulier du titre. Il s’agit d’un jeu d’aventure dans lequel le monde est au bord de l’extinction. Son seul espoir repose sur une équipe d’opérateurs aux capacités spéciales que vous incarnez tour à tour pendant quelques secondes. Lemnis Gate est à découvrir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC dès le 3 août prochain. Une bêta ouverte sera disponible dès le mois de juillet.

Jurassic World Evolution 2

Annoncé lors de la cérémonie du Summer Game Fest, Jurassic World Evolution 2 a de nouveau été présenté lors du Future Games Show la nuit dernière. En plus du trailer que l’on connaît déjà, des images in-game inédites ont été dévoilées. Ainsi, on a pu apercevoir certaines des espèces de dinosaures et créatures préhistoriques que l’on rencontrera dans le jeu. Jurassic World Evolution 2 sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC en 2021.

Sonic Colors Ultimate

Autre jeu déjà annoncé, Sonic Colors Ultimate a fait une apparition lors du Future Games Show. Une vidéo de gameplay inédite a été dévoilée et il s’agit de l’Acte 2 intitulé « Tropical Resort ». Remaster du titre Sonic Colors original, la version Ultimate bénéficie de graphismes améliorés pour la génération actuelle de consoles, entre autres modifications. Le titre sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 7 septembre prochain.

Immortality

On termine avec un jeu créé par Sam Barlow, à l’origine des titres Silent Hill, Her Story ou encore Telling Lies. Immortality retrace l’histoire d’une actrice nommée Marissa, dont les films n’ont jamais vu le jour, et qui a disparu sans laisser de trace. Le titre sortira en 2022 mais on ne sait pas encore sur quelle plateforme.

