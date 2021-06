E3 2021 : Microsoft annonce le Xbox & Bethesda Showcase Extended ce jeudi

Sous la forme d’une discussion avec les développeurs, le deuxième showcase de Microsoft reviendra sur les prochains titres à venir sur les consoles Xbox.

© Microsoft

Après une conférence des plus détaillées diffusée ce dimanche dans le cadre de l’E3, Microsoft tient à prolonger le plaisir au maximum. Dans cette optique, une deuxième conférence, baptisée Xbox & Bethesda Showcase Extended, aura lieu ce jeudi 17 juin à 19h heure française. Tout comme la première, vous pourrez la regarder via la chaîne Youtube de l’entreprise.

Au programme sont prévues des discussions avec les développeurs des différents studios first-party, dont Double Fine, Rare, Obsidian et Ninja Theory. Côté annonces, il semble qu’aucune nouveauté ne soit prévue pour le moment, simplement plus de précisions sur les prochains jeux à venir de ces studios. On peut d’ailleurs s’imaginer qu’ils parleront des prochains Psychonauts 2, Grounded ou encore Sea of Thieves A Pirate’s Life, qui ont tous été annoncés lors de la première conférence.

Microsoft bat des records en termes d’exclusivités

Pour certains, celle-ci est d’ailleurs de loin la plus intéressante et importante de tout l’E3 2021. Elle était en tout cas factuellement la plus fournie puisque Microsoft a présenté pas moins de 30 jeux, développés par 23 studios différents. C’est aussi le plus grand catalogue d’exclusivités de toute l’histoire du constructeur. Sur 30 jeux, 27 d’entre eux intègreront le catalogue du Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie.

Ceci est en grande majorité due à la stratégie économique de Microsoft, qui a enchaîné les acquisitions de studios depuis quelques années. La dernière en date, celle de ZeniMax Media la maison-mère de Bethesda, semble être la plus fructueuse puisqu’elle va donner naissance aux exclusivités Starfield, ou encore Redfall, un nouveau titre vampirique qui en a séduit plus d’un, d’autant plus qu’il s’agissait de la toute dernière annonce du studio.