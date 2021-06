Netflix dévoile le trailer de Chasseurs de Trolls : le réveil des titans

Guillermo del Toro va offrir une conclusion à sa série Chasseurs de trolls : les contes d’Arcadia. La plateforme nous donne rendez-vous le 21 juillet pour ce nouveau long-métrage.

Netflix peut se targuer d’attirer les réalisateurs les plus bankables d’Hollywood. Après Martin Scorsese, Zack Snyder et Alfonso Cuarón, la plateforme collabore avec Guillermo del Toro. Le cinéaste derrière Le Labyrinthe de Pan et La forme de l’eau va faire une nouvelle incursion du côté de l’animation avec Trollhunters : Rise of the Titans. Suite de la série diffusée en 2016, ce nouveau long-métrage viendra clore la saga produite par Dreamworks. Lors du festival d’Annecy, consacré aux productions d’animation du monde entier, la plateforme a diffusé une première bande-annonce riche en action et en vannes bien senties.

Arcadia, une petite ville en apparence ordinaire, se trouve au centre de lignes magiques et mystiques qui en font le théâtre de nombreuses batailles entre des créatures d’un autre monde, nomment les trolls, les extraterrestres et les sorciers. Dans cette nouvelle épopée, les héros des séries Chasseurs de Trolls, Le Trio venu d’ailleurs et Mages et Sorciers doivent s’unir pour affronter un nouvel ennemi qui s’est juré de conquérir les mondes d’Arcadia.

Réalisé par Andrew L.Schmidt, Johane Matte et Francisco Ruiz Velasco, le nouveau long-métrage de la plateforme a été écrit par Guillermo del Toro. Derrière le micro, on retrouvera Steven Yeun (The Walking Dead) dans la peau de Steve, Alfred Molina (Spider-Man 2) dans celle d’Archie et Nick Offerman (Parks and Recreation) qui incarnera Vex. Nick Frost (Shaun of the Dead) prêtera quant à lui sa voix à Stuart.

Netflix nous donne rendez-vous le 21 juillet prochain pour Chasseurs de trolls : le réveil des titans. D’ici là, vous pouvez toujours voir ou revoir Chasseurs de trolls : les contes d’Arcadia sur la plateforme. Le Trio venu d’ailleurs ainsi que Mages et Sorciers sont également disponibles.