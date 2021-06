Disney+ dévoile sa prochaine anthologie d’animation

Le réalisateur de Spider-Man : New Generation va faire une incursion sur Disney+. Il sera à la production de Kizazi Moto : Generation Fire, une anthologie inspirée des légendes et de la culture africaine.

Disney+ va nous emmener sur le continent africain avec sa nouvelle série d’animation. La plateforme va produire une série d’anthologie qui explorera les légendes, l’histoire et la culture africaine au travers de la vision de plusieurs réalisateurs. Baptisée Kizazi Moto : Generation Fire, cette série estampillée Disney+ explorera des genres aussi divers et variés que la science-fiction, le fantastique ou encore la fantasy. Selon Disney, c’est le réalisateur de Spider-Man : New Generation Peter Ramsey qui sera à la production exécutive. Il a notamment sélectionné les 15 projets qui ont été développés, parmi près de 70 propositions. L’animation sera supervisée par Triggerfish Studios qui a collaboré avec plusieurs studios du monde entier. Parmi les cinéastes qui participeront au projet, on retrouve notamment Ahmed Teilab (Egypte), Simangaliso ‘Panda” Sibaya et Malcolm Wope (Afrique du Sud), Terence Maluleke et Isaac Mogajane (Afrique du Sud), Ng’endo Mukii (Kenya, Shofela Coker (Nigeria), Pious Nyenyewa et Tafadzwa Hove (Zimbabwe), Tshepo Moche (Afrique du Sud), Raymond Malinga (Ouganda) et Lesego Vorster, Nthato Mokgata et Terence Neale (Afrique du Sud.

Chacun des dix films présentés durera pas moins de 10 minutes. Une expérience qui selon Peter Ramsey vaudra le coup d’œil.

“ les films de l’anthologie courvrent en quelque sorte toute la gamme en matière de science-fiction. Il y a des histoires qui touchent à d’autres mondes, des voyages dans le temps et des extraterrestres, mais toutes conventions de genre sont vues à travers l’objectif de créateurs africains ce qui les rend totalement nouvelles. J’ai hâte que les gens soient époustouflés et qu’ils disent : “J’en veux plus ! “”

Pour découvrir Kizazi Moto : Generation Fire, il faudra patienter jusqu’en 2022. En attendant, la plateforme nous réserve de nombreuses autres surprises, notamment du côté de Marvel et Star Wars. En ce moment, la plateforme diffuse Loki, sa troisième série du MCU.

