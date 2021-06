Candyman distribue des friandises dans un nouveau trailer

Candyman nouveau film de Jordan Peele et réécriture du film sorti en 1992, se dévoile dans une bande-annonce glaçante.

© Universal Pictures

Doux et sucré, ce nouveau film ne le sera pas. Après Us et Get Out, Jordan Peele revient à l’écriture et à la production d’un long-métrage horrifique. Celui qui s’est imposé en quelques années comme maître du cinéma de genre, va offrir une relecture du slasher sorti en 1992. Adapté d’une nouvelle de Clive Barker, le long-métrage devrait se réapproprier le mythe de l’homme effrayant qui apparaît lorsqu’on prononce 5 fois son nom dans le miroir.

Dans le quartier de Cabrini Green à Chicago, les résidents sont terrorisés depuis des décennies par l’histoire d’un tueur en série avec un crochet à la place d’une main. Lorsque l’artiste Anthony McCoy et sa petite amie emménagent dans un luxueux loft à Cabrini, l’homme se passionne pour l’histoire macabre de Candyman jusqu’à faire réapparaître cette menace enfouie depuis plusieurs années. Avec son récit, Jordan Peele entend s’écarter de ce que les suites ont abordé pour revenir aux origines de l’histoire et interroger la notion de gentrification des quartiers populaires. Comme avec ses précédentes réalisations, le film promet déjà d’être éminemment politique.

De Wandavision à CandyMan

Au casting, on retrouve Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle principal. L’acteur qui s’est illustré dans la série Black Mirror donnera la réplique à Teyonah Parris. Cette dernière était en janvier dernier au casting de Wandavision, où elle incarnait Monica Rambeau. Nathan Stewart-Jarrett (The Misfits) et Comman Domingo (Fear the Walking Dead) complètent la liste.

Derrière la caméra, Jordan Peele a fait appel à Nia DaCosta. La réalisatrice signe ici son premier long-métrage sur le grand écran, après avoir réalisé quelques épisodes de la série Top Boy. Elle devrait également réaliser The Marvels, suite de Captain Marvel, pour la maison des idées. Elle retrouvera ainsi Teyonah Parris, ainsi que Brie Larson, dès novembre 2022 dans les salles obscures.

En attendant, elle nous donne rendez-vous le 25 août prochain pour Candyman. Le film d’épouvante va enfin sortir sur le grand écran, après avoir été repoussé à plusieurs reprises en raison de la pandémie et la fermeture des salles obscures.