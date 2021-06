Microsoft annonce un nouveau jeu Space Jam et des manettes assorties

Ceci concorde avec la sortie du film Space Jam : Nouvelle Ère qui sort le mois prochain au cinéma.

© Microsoft

On peut s’avancer sans risque en déclarant que Space Jam est l’un des trésors cinématographiques de la fin du siècle dernier. Plus de 20 ans après sa sortie, une revisite va finalement voir le jour et Michael Jordan va céder sa place de vedette à un joueur plus actuel, à savoir LeBron James. Baptisé Space Jam : Nouvelle Ère, le film est censé sortir au cinéma et sur HBO Max le 14 juillet en France.

À cette occasion, Microsoft vient d’annoncer l’arrivée d’un jeu à l’effigie du nouveau film intitulé Space Jam : Nouvelle Ère Le Jeu. Pour développer ce nouveau titre vidéoludique, Microsoft a fait appel à sa communauté de joueurs et a organisé un concours pour participer à sa conception. L’honneur est donc revenu à Narayan, qui vient d’Inde et qui a gagné la compétition pour les jeunes, et à Ricky, qui vient des États-Unis et qui a gagné la compétition pour adultes.

Un film, un jeu collaboratif et des manettes, qui dit mieux ?

Les idées venant de cette équipe de choc a donc donné naissance au jeu Space Jam qui est un titre façon beat ‘em up. Les joueurs peuvent choisir leur personnage parmi ceux présents dans le film, à savoir LeBron James, Bugs Bunny ou encore Lola Bunny. Le plus beau est que le jeu fera partie des avantages de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate dès le 1er juillet prochain. Les abonnés auront donc accès au titre en avant-première puisque le free-to-play ne sera disponible qu’à partir du 15 juillet sur consoles.

Dernier effort de la part de Microsoft, des manettes en édition spéciales aux couleurs de Space Jam seront bientôt mises en vente. Il y a en a trois différentes et il s’agit de manettes sans fil Xbox Series. Elle seront disponibles à l’achat dès le 8 juillet prochain, en édition limitée et au prix de 69,99$.