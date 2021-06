Microsoft compte développer des jeux natifs pour le cloud

Une ancienne employée de Stadia, et la designer derrière le jeu Portal, a été recrutée pour diriger le projet.

Après plus de 10 ans dans l’industrie vidéoludique et des passages chez Valve, Google Stadia et EA notamment, Kim Swift vient d’être recrutée par Microsoft pour diriger une équipe en charge de développer des jeux natifs pour le cloud. Cette idée reste dans la continuité de ce qu’exerçait la designer chez Google Stadia, dont les studios first-party ont fermé le 1er février de cette année.

Elle travaillait notamment avec les studios tiers ainsi qu’avec Google sur les jeux qui auraient vraiment pu tirer avantage du cloud gaming proposé par Stadia. Peter Wyse, responsable de la publication des Xbox Game Studios, a déclaré que chez Microsoft, « Kim va mettre en place une équipe axée sur les nouvelles expériences pour le cloud ».

Quelles améliorations pour le cloud de Microsoft ?

Les jeux actuellement proposés par les services de cloud gaming, tels que Google Stadia, Amazon Luna ou même le xCloud de Microsoft, sont des titres avant tout développés pour d’autre supports, aussi bien pour PC que pour consoles ou encore mobiles. Ces titres là bénéficient donc de certaines fonctionnalités du cloud gaming, comme des temps de chargement plus rapides ou encore le fait que vous n’avez pas besoin de télécharger le jeu initialement.

Des jeux natifs seraient, en comparaison, développés pour un usage exclusif au cloud et prendraient donc parti de plus de fonctionnalités. Cela permettrait à Microsoft de proposer des jeux dont la qualité des graphismes et les performances n’auraient jamais été réalisables sur une console.

L’entreprise a également récemment annoncé que les serveurs du xCloud allaient être mis à jour à la puissance des dernières Xbox Series X, ce qui devrait nettement améliorer la qualité visuelle des titres disponibles sur le service.