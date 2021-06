Halo Infinite : 343 met en place un système de saison bien pensé

Les développeurs veulent mettre le joueur au centre du passe de combat et lui donner toutes les clés pour en profiter pleinement.

Alors qu’Halo Infinite est prévu pour cette fin d’année 2021, les développeurs de chez 343 ont discuté du système mis en place pour le déroulement des saisons et l’organisation du passe de combat. Celles-ci dureront trois mois, ce qui est plutôt long par rapport à la norme des autres jeux multijoueur. En effet, sur des jeux comme Call of Duty Black Ops Cold War ou encore Fortnite, les saisons durent en moyenne entre un mois et deux mois.

En passant la durée de vie d’une saison à trois mois, 343 espère donner aux joueurs l’opportunité de profiter pleinement des avantages liés au passe de combat. Il n’est pas rare qu’avec les systèmes plus courts beaucoup de joueurs occupés ne trouvent pas le temps de débloquer les récompenses les plus avancées, ou se voient contraints de payer pour passer des niveaux alors même qu’ils ont déjà acheté le passe de combat.

Un système rétroactif bien pratique

De plus, les passes de combat seront présents de manière permanente, même après que le suivant ait pris la relève. Cela signifie tout simplement que si vous avez pu débloquer toutes les récompenses de la deuxième saison, qu’il vous reste du temps et que vous n’aviez pas fini celles de la première saison, alors vous pouvez réactiver ce passe de combat spécifique et le reprendre là où vous l’aviez laissé. Cela vous permet également d’acheter les passes de combat et de gagner les récompenses de manière rétroactive.

Ryan Paradis, responsable du design, a déclaré : « Nous avons examiné d’autres titres, où vous achetez quelque chose qui vous donne un accès limité dans le temps aux récompenses du passe, et de ce fait vous vous sentez obligé de jouer… Ce n’est pas amusant, et ce n’est pas le joueur qui prime. Si vous nous faites confiance et que vous achetez quelque chose chez nous, il est à vous. Sans conditions ».

Ce n’est pas le seul jeu qui promet un passe de combat revisité, la preuve en est avec le passe de la saison actuel dans Fortnite, mais c’est en tout cas celui qui propose une meilleure solution pour les joueurs à long terme. Si Halo Infinite va apporter un énorme vent de fraîcheur de ce côté-là, on espère que d’autres studios prendront des notes d’ici là.