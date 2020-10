Chris Lee, le directeur d’Halo Infinite, a quitté le projet

Même s’il reste un employé de Microsoft, le départ de Chris Lee, directeur de Halo Infinite et dirigeant de longue date du studio de développement 343 Industries, reste un très mauvais signe pour ceux qui attendent fébrilement le lancement du nouveau jeu de la licence phare de l’entreprise informatique américaine.

Est-ce un signe alarmant que le prochain opus de la franchise Halo est en très grande difficulté ? Deux semaines avant la sortie de la nouvelle génération de Xbox, Chris Lee, directeur du studio de développement 343 Industries et à la tête de l’équipe qui travaille sur Halo Infinite, vient de claquer la porte. Après le report du lancement prévu du jeu, en même temps que celui des prochaines consoles Xbox Series X et S, c’est un coup dur pour Microsoft. Malgré plusieurs années d’absence, Halo reste sans doute la licence la plus importante de l’écurie vidéo-ludique de Microsoft, et ce nouvel opus est supposé constituer une excellente raison de se procurer la Xbox Series X (ou Series S, selon vos envies ou votre budget).

Pour rappel, ce double report avait eu lieu à peine un semaine après la révélation d’un premier gameplay pour Halo Infinite (que vous pouvez voir ci-dessus). Non seulement de nombreux fans n’avaient pas réagi positivement à ces nouvelles images (les critiques portaient notamment sur les graphismes), mais des rumeurs avançaient en plus que la campagne et le multijoueur sortiraient séparément. Microsoft a donc pris la décision de bosser un petit peu plus sur le solo et le multi de son futur titre avant de le lancer officiellement. Un travail perturbé par le départ de Lee, qui avait rejoint 343 Studios en 2008. « J’ai pris du recul par rapport à Infinite et j’envisage des opportunités futures« , a-t-il déclaré. Peut-être une manière soft de dire qu’il en a marre de plancher sur le jeu.

Halo Infinite devrait sortir en 2021 (pas de date précise pour le moment) et ne sera donc pas présent au lancement des Xbox Series X & S, le 10 novembre prochain. En attendant, n’hésitez pas à jeter un coup d’oeil à notre première prise en main de la Xbox Series X.