Apple TV+ donne la date de diffusion de Foundation

La saga d’Isaac Asimov va s’offrir sa première incursion sur le petit écran. Foundation, nouvelle série produite par la plateforme, débarque dès le 24 septembre prochain sur Apple TV+.

© Apple TV+

Pour contrer Netflix, Amazon et Disney+, Apple TV+ muscle son jeu. La plateforme s’apprête à dévoiler sa production la plus ambitieuse, une série adaptée des romans d’Isaac Asimov. Baptisée Foundation, la saga fait partie des récits fondateurs de la science-fiction et c’est la première fois qu’elle sera adaptée pour le petit écran. Dans un communiqué, la pomme a dévoilé la date de diffusion de cette nouvelle production très attendue des fans du genre. Le rendez-vous est fixé au 24 septembre prochain avec les trois premiers épisodes. Ensuite, la série sera diffusée à un rythme d’un épisode par semaine.

Lorsque le Dr. Hari Seldon prédit la chute imminente de l’Empire, il s’aventure avec un groupe de fidèles disciples dans les confins de la galaxie pour établier la Fondation, dans l’espoir de reconstruire et préserver l’avenir de la civilisation. Exaspérés par le Dr.Hari, les Cléons, dirigeants issus d’une longue lignée de clones empereurs, craignent que l’emprise qu’ils ont sur la galaxie ne s’affaiblisse, alors qu’ils se voient forcés d’envisager la possible perte de leur héritage.

Créée par le showrunner et producteur exécutif David S.Goyer, Foundation est la première série d’envergure de la plateforme. Après avoir présenté See, un drame de science-fiction assez ambitieux dans la forme mais décevant dans le fond, Apple pourrait avoir trouvé sa poule aux œufs d’or. Car si le succès est au rendez-vous, au vu de la richesse des romans dont elle s’inspire, cette nouvelle production a toutes les cartes en main pour devenir la nouvelle série de référence. Reste à voir si elle saura trouver sur public.

Au casting, on retrouvera Lee Pace (Captain Marvel), Jared Harris (Chernobyl), Laura Birn (Any Day Now) et Terrence Mann (Black List).