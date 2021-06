Patience, le Google Pixel 5a arrive très prochainement !

Le futur smartphone milieu de gamme de Google devrait être lancé en août.

L’année dernière, le Pixel 4a avait été reporté en raison de la pandémie. Cette année, une rumeur avait suggéré que le Pixel 5a ne verrait finalement jamais le jour, mais elle avait été immédiatement démentie par Google. En revanche, la firme n’avait pas précisé de date de sortie. D’après Mark Gurman de Bloomberg, réputé pour la qualité de ses informations, le prochain smartphone de Google est toujours au programme… et il serait lancé au mois d’août !

Le journaliste de Bloomberg ne précise pas si la firme de Mountain View organisera un événement, mais il y a fort à parier que son petit dernier finisse par être lancé conjointement à la sortie d’Android 12, elle aussi fixée au mois d’août.

Néanmoins, si ce smartphone vous intéressait, sachez que les nouveautés seraient en réalité bien peu nombreuses. D’après les dernières rumeurs à son sujet, il serait très proche du Pixel 4a 5G lancé en fin d’année dernière, tant au niveau de son look que de sa fiche technique. On y retrouverait ainsi deux capteurs arrières, et une puce Snapdragon 765G de Qualcomm

Concernant sa disponibilité, Google avait précisé que ce smartphone serait réservé à certains marchés précis, dont les États-Unis et le Japon. Aux dernières nouvelles, l’Europe n’est donc pas concernée, mais il y a fort à parier que Google lance par la suite le Pixel 5a dans nos contrées. Quant au Pixel 6, il devrait être lancé cet automne.