PlayStation Plus : Les jeux du mois de juillet sont là

Ils seront bientôt disponibles pour une durée d’un mois à partir du 6 juillet prochain.

© Sony

À chaque fin de mois, pendant que les amateurs de films et de séries attendent patiemment les programmes Netflix et Amazon Prime Video du mois prochain, d’autres ont les yeux rivés sur les jeux qui seront disponibles via les différents abonnements sur le marché. Alors que nous avons déjà passé en revue les jeux disponibles au catalogue du Xbox Game Pass, puis du Xbox Live Gold, il est temps pour Sony de dévoiler ses jeux du mois pour le PlayStation Plus.

Ce mois-ci, trois jeux seront disponibles, dont un uniquement sur PS5. Il s’agit du titre A Plague Tale : Innocence du studio français Asobo. Il dépeint l’histoire d’Amicia, une ado qui va devoir s’occuper de son petit frère Hugo dans un temps où la peste noire sévit lourdement. Ce dernier possède des pouvoirs particuliers liés à son sang et à ses ancêtres qu’il faudra bien évidemment gérer.

C’est le moment parfait pour vous y plonger, ou replonger, puisque son sequel a été annoncé lors de l’E3 2021 et qu’il devrait arriver en 2022. De plus, cette version a été optimisée pour la PS5, avec une fréquence d’images par seconde à 60 fps (idéalement) et une résolution native en 4K. Le titre profite également de temps de chargements réduits et de graphismes améliorés.

Ensuite, les joueurs sur PS4 et PS5 pourront profiter de Call of Duty Black Ops 4. Les habitués de la franchise ne retrouveront pas de campagne solo dans cet opus. Cependant, trois modes multijoueur sont disponibles. Il possède également un mode zombie très apprécié par les joueurs.

Enfin, les abonnés auront accès au jeu WWE 2K Battlegrounds. Comme son nom l’indique il s’agit d’un jeu de combat spécialisé dans les combats de catch. Il réunit quelques-unes des plus grandes stars de la WWE et le titre dispose même d’un mode multijoueur qui vous permettra de participer à des tournois avec des joueurs en ligne.

Comment obtenir les jeux du PS Plus ?

À noter également que les abonnés sur PS5 peuvent profiter de nombreux jeux gratuitement via la Collection PS Plus qui regroupe quelques-uns des plus grands noms du jeu vidéo ; vous pouvez par exemple tester God of War, Uncharted 4 ou encore l’iconique The Last of Us.

Pour rappel, le PlayStation Plus est un service d’abonnement proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux téléchargeables gratuitement, souvent au nombre de trois ou quatre, et vous permet de jouer en ligne sur les jeux multijoueur. L’abonnement est disponible au prix de 8,99€ par mois, 24,99€ par trimestre ou 59,99€ par an.