Heineken invente un robot-glacière qui vous suit à la trace

L'été est enfin arrivé et avec lui, une grosse envie de boire frais dans les jardins ou au bord de la piscine. Mais personne n'aime transporter de glacière… Heineken a trouvé la solution avec le BOT, un robot-glacière monté sur roues et qui fonctionne à l'intelligence artificielle !

© Heineken

Quand le soleil tape fort, rien de mieux qu’une bonne casquette, un peu d’écran solaire… et une boisson froide. Le seul problème au fond, c’est d’avoir toujours sous la main une glacière remplie de cannettes bien fraîches. Rien n’est plus pénible que de devoir se lever du transat ou de la serviette pour se déplacer vers le ravitaillement.

Bières sur roues

C’est là qu’intervient le BOT (Beer Outdoor Transport) mis au point par Heineken. Il s’agit d’un robot équipé de six roues et d’une glacière, qui suit son propriétaire à la trace. Des capteurs de mouvement et une bonne dose d’intelligence artificielle permettent au véhicule de se déplacer de manière autonome, mais toujours au plus près de l’utilisateur. On ne sait jamais quand une envie de boissons froides va arriver !

Pour ne rien gâcher, le BOT est aussi doté d’une « personnalité », il adore se faire prendre en photo avec son propriétaire en selfie ! Il sait même éviter les plongeons malencontreux dans la piscine… Si Heineken met d’abord et avant tout en avant sa propre marque de bière, rien n’empêche le BOT de transporter des cannettes concurrentes, des sodas ou des bouteilles d’eau. La glacière peut contenir jusqu’à 12 cannettes.

Malheureusement, Heineken ne propose pas ce robot à la vente. Il fallait participer à un concours organisé le 1er juillet, et croiser les doigts pour sortir vainqueur. Bien sûr, le concours est terminé mais qui sait, au vu du buzz produit par cette campagne de pub, peut-être que cela donnera des idées à d’autres constructeurs.