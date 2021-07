Star Wars : une nouvelle série animée arrive sur Disney+

L’univers de Star Wars va s’offrir une incursion du côté de l’animation japonaise. Disney+ va diffuser l’anthologie Star Wars : Visions dès le 22 septembre prochain.

Sur le grand écran, la saga Star Wars prend une pause méritée. Après trois nouveaux opus pas toujours couronnés de succès, Lucasfilm se concentre désormais sur le petit écran avec de nombreuses séries live et animées. Après Clone Wars et The Bad Batch, la plateforme s’apprête à dévoiler Visions, une anthologie d’animation japonaise. Cette série, composée de 9 chapitres, est issue de la collaboration entre Lucasfilm et plusieurs studios nippons.

On pourra notamment découvrir The Duel, développé par Kamikaze Douga. Ce studio indépendant a imaginé une épopée en noir et blanc qui verra s’affronter des sortes de samurai Jedi et des guerriers Sith. Dans Tatooine Rhadpsody, par Studio Colorido, on explorera la planète de Luke Skywalker dans un opéra rock déjanté.

Des premières images ont été dévoilées sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en aura pour tous les goûts. Consciente du succès grandissant des animes, Disney a décidé de croquer sa part du gâteau. Reste à voir si le succès sera au rendez-vous.

Un univers pas canon

Sans surprise, ces animes ne seront pas canon et serviront surtout à découvrir l’univers de la saga sous un nouveau jour. On peut donc s’attendre à ce que les différents scénarios s’octroient quelques libertés.

Rendez-vous donc le 22 septembre prochain pour découvrir le premier épisode de Star Wars : Visions. Ce sera une bonne manière de patienter jusqu’au lancement de The Book of Boba Fett, prévu pour la fin d’année. On attend également avec impatience la mise en ligne de la série Obi-Wan centrée sur le personnage éponyme. Le retour d’Ewan Mcgregor dans la peau du Jedi ne devrait pas intervenir avant 2022.

