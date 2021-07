Oppo lorgne sur le jeu vidéo et préparerait un smartphone gaming

Le constructeur chinois serait en train de préparer un appareil orienté gaming, si l’on en croit cette énigmatique référence parmi ses dernières certifications auprès de l’EUIPO.

© JDG

Il est bien loin le temps où nos téléphones ne pouvaient faire tourner que des mini-jeux très basiques. Aujourd’hui, les stores d’applications regorgent de titres particulièrement léchés, de quoi faire de notre smartphone une véritable petite console de jeux portable.

Ce constat n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Depuis plusieurs années, plusieurs constructeurs misent ainsi sur des smartphones totalement dédiés à la pratique du jeu vidéo. Sur ce segment, on retrouve notamment des marques comme Asus et ses ROG Phone, Nubia et ses Red Magic, ou encore Black Shark. On devrait bientôt pouvoir compter sur un autre constructeur qui ne cesse de faire parler de lui en ce moment : Oppo.

Un Reno 5 sous hormones ?

Tandis que le lancement de la gamme Reno 6 approche à grands pas dans nos contrées, le site 91mobiles vient de repérer une énigmatique référence dans une liste de certifications déposées auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). L’appareil ressemblerait à un Reno 5 modifié, avec une esthétique gamer, de quoi alimenter les spéculations sur le lancement d’un smartphone gaming chez Oppo.

Outre sa façade arrière, le smartphone serait physiquement très proche du Reno 5, même s’il ne semble pas disposer d’un poinçon à l’avant. Ainsi, on y retrouverait des tranches similaires, avec bouton d’alimentation sur la droite, volume sur la gauche, et port USB-C pris en sandwich entre une grille de haut-parleur et une prise jack 3,5 mm sur la tranche inférieure.

Malheureusement, les certifications ne révèlent pas les caractéristiques du smartphone, même si on peut s’attendre à ce qu’il embarque la puce Android la plus puissante du moment, le Snapdragon 888, voire un Snapdragon 888 Plus, version légèrement boostée qui devrait commencer à équiper des appareils premium à partir du troisième trimestre 2021.