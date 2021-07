The Tomorrow War : Chris MacKay envisage déjà une suite

À peine sorti sur Amazon Prime Video, The Tomorrow War prépare déjà sa relève. Interrogé par Comic-Book, le réalisateur a confié vouloir rempiler pour un nouvel opus.

Dévoilé vendredi sur Amazon Prime Vidéo cristallise de nombreux débats chez les spectateurs. Malgré cet accueil assez mitigé, le long-métrage s’est rapidement imposé comme le plus vu toute plateforme confondue ce week-end. C’est sur Instagram que Chris Pratt, qui incarne le personnage principal, a annoncé la bonne nouvelle.

Déjà une suite en préparation ?

S’il est encore trop tôt pour savoir si Universal envisage de produire une suite au film, son réalisateur semble être de son côté plutôt emballé par l’idée. Interviewé par E-Man’s Review sur YouTube, Chris Mackay a confié avoir plusieurs pistes pour l’exploration de ce nouvel univers. Il n’écarte pas non plus la possibilité de réaliser un spin-off qui abordera plus en détail l’arrivée de ces aliens sur notre planète.

“Je touche du bois, mais j’espère sincèrement qu’Amazon voudra en faire un autre. Il reste plein de choses à explorer, il y a encore des paradoxes du voyage dans le temps, mais comme on voit les choses du point de vue de Chris Pratt (…) Vous et moi le savons il y a des millions de choses qui pourront être explorées du côté du voyage du temps, des aliens. On pourrait découvrir d’où viennent les whitespikes. On verra comment les choses vont avancer.”

Pour rappel, The Tomorrow War suit les aventures d’un ancien soldat devenu professeur dans un lycée. Mais lorsqu’en pleine coupe du monde football des militaires futuristes débarquent, sa vie va changer à jamais. Il est enrôlé dans l’armée pour combattre des aliens qui ont envahi la Terre en 2051. Dan va alors faire équipe avec une brillante scientifique et son père pour réécrire l’avenir de la planète et empêcher cette catastrophe qui pourrait bien signer l’arrêt de mort de l’Humanité.

