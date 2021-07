YouTube continue à recommander des vidéos problématiques

Selon une récente étude RegretsReporter menée par Mozilla, la plateforme de partage de vidéos en ligne serait régulièrement tentée de nous suggérer des contenus problématiques, violents ou choquants.

© Szabo Viktor / Unsplash

L’algorithme de YouTube est-il friand des contenus problématiques ? C’est en tout cas ce que semble conclure une récente enquête (à lire en entier ici) menée par l’entreprise Mozilla et baptisée “YouTube Regrets”. En analysant les données collectées via l’extension RegretsReporters, la firme concurrente de Google estime ainsi que “YouTube doit admettre que son algorithme est conçu d’une manière qui nuit aux gens et les désinforme. Nos recherches confirment que YouTube non seulement héberge mais recommande activement des vidéos qui violent ses propres règles”.

Il faut dire que l’algorithme YouTube est au centre de nos visionnages sur la plateforme. Il y a quelques années, la filiale de Google estimait même que 70% du temps passé sur YouTube était basé sur ses propres recommandations.

“L’algorithme est le problème”

Selon les résultats partagés par Mozilla, 71% des vidéos signalées comme nuisibles sur YouTube auraient ainsi été recommandées par son algorithme. On y retrouverait en vrac, de la désinformation, des discours de haine, de l’escroquerie et de la violence. Tandis que Mozilla appelle le GAFAM à faire preuve de davantage de transparence sur le fonctionnement de son système de recommandation, YouTube a affirmé travailler activement sur le problème “rien qu’au cours de l’année dernière, nous avons lancé plus de 30 changements différents pour réduire les recommandations de contenus nuisibles. Grâce à ce changement, la consommation de contenu problématique qui provient de nos recommandations est désormais nettement inférieure à 1 %”, a ainsi déclaré un porte-parole de l’entreprise.