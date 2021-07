Un nouveau MacBook Air coloré avec puce M2 dès l’année prochaine ?

Tandis qu’on attend encore que de nombreuses machines d’Apple intègrent les puces maison de la marque, dont les prochains MacBook Pro, les rumeurs commencent à s’intensifier à propos d’un certain MacBook Air remanié. L’ultraportable d’Apple fut pourtant l’une des premières machines de la Pomme à intégrer la puce M1, mais la firme envisagerait déjà une nouvelle version, et cela dès l’année prochaine.

D’après le leaker Dylandkt, ce nouveau MacBook Air pourrait être lancé au cours de la première moitié de l’année prochaine. Il disposerait de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles on retrouverait un nouveau design entièrement revu. L’ordinateur perdrait notamment son profil effilé caractéristique et opterait pour des tranches parfaitement plates, façon iPhone 12.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

— Dylan (@dylandkt) July 5, 2021