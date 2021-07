Encanto : première bande-annonce pour le prochain film d’animation Disney

Avec une sortie en salle prévue le 24 novembre prochain, Encanto devrait suivre les traces de l’excellent Coco, en nous offrant une aventure poétique sur fond musical.

© Disney

Après le Mexique avec Coco, et plus récemment la dolce vita italienne dans Luca, disponible sur Disney+, le studio aux grandes oreilles revient pour un nouveau film d’animation haut en couleur avec Encanto. Cette fois, direction la Colombie. Dans une famille pas vraiment comme les autres, où chacun des membres possède un pouvoir surnaturel, la jeune Mirabel Madrigal fait figure d’exception. Dépourvue de don, l’ainée de la famille va pourtant devoir endosser le rôle de l’héroïne quand ses proches se retrouveront menacés.

Des musiques déjà prometteuses

Signé Byron Howard et Jared Bush (à l’origine de Zootopia en 2016), ce nouveau long-métrage d’animation promet déjà de s’imposer comme le digne successeur de Coco, notamment grâce à un arrangement musical signé Lin-Manuel Miranda, à qui l’on doit déjà les musiques de Vaiana, La légende du bout du monde et du dernier Mary Poppins. Côté casting, la jeune Mirabel sera interprétée par Stephanie Beatriz, que beaucoup connaissent sans doute déjà dans le rôle de l’impitoyable Rosa de Brooklyn Nine-nine.

Rendez-vous en novembre

Ensoleillé et coloré, Encanto devrait enchanter nos fêtes de Noël cette année avec une sortie annoncée pour le 24 novembre prochain. Un long-métrage particulièrement attendu par les fans, d’autant plus que si la situation sanitaire se maintient, il s’agira de la première sortie en salle obscure depuis longtemps pour le studio aux grandes oreilles. Si certains films ont déjà eu droit à leur diffusion sur grand écran, à l’image de Cruella et Black Widow, l’entreprise américaine s’était montrée plus frileuse concernant ses films d’animation. Depuis Soul en fin d’année dernière, Raya et le dernier dragon et Luca s’étaient contentés d’une sortie sur Disney+. Concernant les dernières productions animées du studio diffusées au cinéma, il faut remonter en mars 2020, avec En avant, puis en novembre 2019 avec La Reine des Neige 2.

Découvrez Disney+