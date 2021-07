Forfait mobile : l’offre FOLLE du 14 juillet se termine à minuit chez B&You

Le 14 juillet n'est pas férié pour faire des économies. Jusqu'à minuit, B&You propose une offre spéciale sur son forfait mobile star, le 40 Go illimité.

© Plann - Unsplash

Pour fêter le 14 juillet, Bouygues Telecom a décidé de proposer tous ses forfaits mobiles en forte réduction. De 4,99 euros à 14,99 euros, vous pourrez bénéficier de ce qui se fait le mieux des forfaits 4G. L’offre star du jour porte sur le forfait illimité avec 40 Go de données, sans engagement.

Bouygues Telecom : des gigas à prix mini

Toutes les offres spéciales proposées sur les forfaits mobiles B&You ne sont disponibles que jusqu’à minuit aujourd’hui. L’offre qui nous semble la plus équilibrée est celle portant sur le forfait illimité avec 40 Go de données par mois (dont 6 Go utilisables dans l’UE et les DOM) pour 9,99 euros par mois. Il contient également (comme tous les forfaits de la marque), les appels, SMS et MMS en illimité.

Tous les forfaits de la gamme B&You sont systématiquement sans engagement, quel que soit leur prix. L’offre se démarque par sa simplicité, avec une gestion 100% en ligne, que ce soit au moment de votre inscription ou pour la gestion de votre forfait dans le temps. C’est aussi cela qui permet de casser les prix à un tel niveau. Si vous venez d’un autre opérateur télécom, vous pouvez évidemment conserver votre numéro de téléphone. Pour cela, il vous suffit de récupérer votre numéro RIO en appelant le 3179, puis le renseigner lors de votre abonnement chez Bouygues Telecom.

Le forfait 40 Go n’est pas le seul à être en promotion jusqu’à minuit. Le moins cher de tous, c’est l’offre à 4,99 euros, qui propose les appels, SMS et MMS illimités et 5 Go de données. C’est l’abonnement idéal si vous cherchez un forfait mobile pas cher, et que vous ne consommez pas beaucoup de données en déplacement.

Bouygues pense à tous les types d’utilisateurs, avec deux offres très généreuses en données. Que ce soit l’offre comprenant 100 Go proposée à 11,99 euros, ou celle à 200 Go pour 14,99 euros, ces tarifs sont exceptionnels. Le forfait 200 Go peut même remplacer une box internet si vous êtes dans un logement avec un débit ADSL très faible. Vous partez en vacances, et voulez profiter du streaming au maximum, il est aussi parfait pour cela. Habituellement, l’offre 200 Go est vendue 24,99 euros, la promo du 14 juillet chez B&You est donc une vraie aubaine.

Bouygues Telecom : un opérateur incontournable

Bouygues Telecom se distingue par la qualité de service qu’il propose. En plus de prix très agressifs, l’opérateur est reconnu pour la qualité de son service client, considéré comme l’un des plus réactifs du marché. Vous pouvez joindre le service client par téléphone, ou directement sur les plateformes de l’opérateur.

Entre outre, le réseau Bouygues Telecom en France se place comme le numéro 2 en France par l’ARCEP, et se distingue pour sa qualité dans les zones de faible densité d’habitation. En choisissant Bouygues Telecom, vous vous assurez donc d’économiser, et de profiter d’une expérience haut de gamme pendant toute l’utilisation de votre forfait. Si vous êtes déjà passé à la 5G, une offre est aussi disponible depuis peu.

On vous le rappelle, les promotions sur les 4 forfaits mobiles B&You seront terminées ce soir à minuit.