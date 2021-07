Kevin Feige : les séries Disney+, indispensables pour creuser des personnages Marvel

La phase 4 du Marvel CInematic Universe a finalement fait ses premiers pas avec Black Widow, qui cartonne au box-office. Mais si les fans du MCU ont dû attendre très longtemps avant de revenir au cinéma, ils ont pu apprécier les séries Disney+, qui sont un autre moyen pour Marvel d'approfondir certains personnages.

Que vous soyez plutôt séries TV ou plutôt films, Marvel a quelque chose pour tous les goûts et toutes les envies ! Kevin Feige, le grand architecte du MCU, a fait le point auprès de Rotten Tomatoes sur cette fameuse phase 4 qui a mis tant de temps à décoller au cinéma, en raison de la pandémie. Mais dans les faits, elle était en gestation dans les séries Disney+.

Des développements de plusieurs années

« Quand Bob Iger [l’ancien patron de Disney] nous a dit qu’il avait envie de nous voir produire des séries pour Disney+, cela nous a permis d’imaginer faire des choses que nous n’avions pas envisagées auparavant », explique-t-il au site. Et cette chose, c’est d’aller plus profondeur avec des personnages qui le méritent, mais qui n’en ont pas eu la chance jusqu’à présent.

On pense bien sûr à Loki, mais aussi à Wanda et Vision, ainsi qu’à Falcon et au Soldat de l’Hiver : aucun n’a eu droit à des films, mais les séries Disney+ ont effectivement permis de creuser ces héros (et ces antihéros) d’une manière qu’un long métrage n’aurait jamais pu faire. La phase 4 telle qu’elle se déploie actuellement est « la combinaison de cinq ou six ans de travail », détaille Feige. Et parfois plus : Shang-Chi a nécessité un développement encore plus long, idem pour Black Widow.

Les séries TV, c’est le « témoignage » de Marvel à ces personnages, « et particulièrement ces acteurs que le public adore et qui n’ont eu qu’un petit temps à l’écran et dans une poignée de films ». Il poursuit : « Nous savions qu’ils étaient sous-exploités, aussi bien les personnages que les acteurs, et nous voulions vraiment les mettre en avant pour montrer à quel point ils sont formidables ».

Dans cette interview, Kevin Feige ne révèle pas la stratégie Marvel qui détermine si tel héros aura droit à un film, et tel autre une série. Néanmoins, on peut voir assez clairement que les séries Disney+ se destineront plutôt à des personnages secondaires, ce qui ne veut pas dire inintéressants : WandaVision et Loki démontrent assez brillamment que ces héros aussi ont des choses à dire et des aventures à vivre.