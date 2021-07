Black Adam : fin de tournage pour le film avec Dwayne Johnson

Bonne nouvelle pour les fans de Dwayne Johnson et de DC. L’acteur vient d’annoncer sur Twitter la fin du tournage du premier long-métrage Black Adam. Il doit sortir en juillet 2022 sur nos écrans.

© Warner Bros / DC

“That’s a Wrap”. Dwayne Johnson vient d’annoncer la fin du tournage de Black Adam sur Twitter. Le film, entré en tournage en avril, doit débarquer sur nos écrans le 27 juillet 2022. Ce projet de longue haleine, qui aura nécessité plus de 7 ans de développement, se concrétise et promet de “bouleverser la hiérarchie de l’univers DC” selon son interprète.

Après avoir dévoilé une première image de son costume en mai dernier, Dwayne Johnson a été moins avare en détail. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, l’acteur nous donne un aperçu du plateau de tournage ainsi que du look de son personnage. Il sera bien tout de noir vêtu et devrait rendre hommage au personnage de papier développé par DC Comics. Du reste, il faudra sans doute patienter encore un peu pour en savoir plus. Maintenant, que tout est dans la boîte, DC et Warner Bros pourraient nous présenter une première bande-annonce dans les prochains mois.

That a wrap on BLACK ADAM⚡️

Incredible journey.

Hardest undertaking of my entire career physically & mentally.

Worth every second.

Boundless gratitude to my 1,000+ crew members, actors and director, Jaume Collet-Serra.

The hierarchy of power in DC Universe is changing.

BA⚡️ https://t.co/adjLrimOYS — Dwayne Johnson (@TheRock) July 16, 2021

Un casting 5 étoiles

En plus de Dwayne Johnson, les spectateurs pourront retrouver à l’écran Aldis Hodge (Invisible Man) dans la peau de Hawkman, Noah Centineo (To All The Boys) dans celle d’Atome Smasher et Quintessa Swindell (Trinkets) dans le rôle de Cyclone. Pierce Brosnan sera également de la partie et devrait prêter ses traits à un certain Dr. Fate. La réalisation a quant à elle été confiée à Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise).

Ce premier film aura pour vocation d’introduire le personnage bien connu des amateurs de comics avant l’affrontement qui s’annonce dans Shazam 3. Ainis, le personnage incarné par Zachary Levi devrait rencontrer Black Adam au plus tôt en 2025. En attendant, on retrouvera Shazam sur nos écrans en 2023 pour le deuxième opus de ces aventures, toujours sous la houlette de David F.Sandberg.

Découvrir Black Adam dans les comics