The Mandalorian : la saison 3 entre en production

Non, The Book of Boba Fett n’a pas vocation à remplacer The Mandalorian sur nos écrans. Alors qu’une légère confusion s’était installée chez les spectateurs après la scène post-crédits de la saison 2, American Cinematographer vient de confirmer qu’une troisième salve d’épisodes était bien en développement.

© Disney

Telle est la voie. Mando et Grogu vont revenir sur nos écrans dans les prochains mois. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, la saison 3 de The Mandalorian sera encore dédiée au personnage incarné par Pedro Pascal, et non à l’épopée intergalactique de Boba Fett. Dans un article consacré aux nouveaux systèmes LED utilisés sur de nombreux tournages, outre-atlantique, le média American Cinematographer confirme que la production de The Mandalorian a débuté. The Book of Boba Fett et The Mandalorian resteront donc deux séries à part entière, pour le plus grand plaisir des fans de la franchise.

Pour l’instant, les détails de l’intrigue restent encore très secrets. On sait en revanche que l’acteur Pedro Pascal va devoir jongler entre plusieurs projets, puisqu’il est également occupé au tournage de The Last of Us pour HBO. Sera-t-il moins présent ? Difficile de le dire pour l’instant, mais Lucasfilm ne manquera pas de donner des détails en temps et en heure. Cette troisième saison devra néanmoins se passer d’un personnage récurrent de son univers, à savoir celui incarné par Gina Carano. Pour rappel, l’actrice a été évincée du projet après avoir partagé sur les réseaux sociaux une vidéo qui a fait grand bruit.

The Book of Boba Fett dès cette année

Avant de retrouver Mando, les abonnés Disney+ pourront donc découvrir The Book of Boba Fett dès le mois de décembre prochain. En 2022, on retrouvera également Ewan McGregor dans la peau d’Obi-Wan Kenobi. L’acteur sera à l’affiche d’une série consacrée aux jeunes années de Luke Skywalker sur Tatooine, sous la bonne garde de l’ancien Jedi. Il fera à nouveau face à Hayden Christensen, qui campera Anakin Skywalker alors qu’il est tout juste devenu le célèbre Dark Vador.

