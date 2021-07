Le gel hydroalcoolique, c’est pour les mains, pas pour votre iPhone

Apple donne ses conseils afin de désinfecter correctement son iPhone, et déconseille les produits à base de Javel ou contenant du peroxyde d’hydrogène.

© Adrien / Unsplash

Avant même que les masques ne se généralisent, c’est bien le gel hydroalcoolique qui a été fortement plébiscité afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Aujourd’hui, ces petits récipients sont si répandus qu’ils sont parfois utilisés pour nettoyer des objets, dont des smartphones. Pourtant, c’est fortement déconseillé, affirme Apple.

La firme californienne vient en effet de mettre à jour l’une de ses pages d’assistance mise en place l’année dernière afin de vous expliquer comment bien nettoyer vos produits. Apple indique cette fois que vous ne devriez pas nettoyer votre iPhone avec des produits à base de Javel ou de peroxyde d’hydrogène, un composé chimique qu’on retrouve notamment… dans certains gels hydroalcooliques vendus dans le commerce.

Apple précise que son utilisation peut endommager durablement l’écran d’un iPhone. Bien que le peroxyde d’hydrogène soit particulièrement efficace pour éliminer les bactéries, il s’attaque également au revêtement oléophobe des écrans de smartphones. L’iPhone n’étant finalement qu’un smartphone comme un autre, on peut logiquement étendre ce conseil aux appareils concurrents, mais aussi à tous les autres produits dotés d’un écran tactile.

Comment bien nettoyer son iPhone ?

Pour nettoyer efficacement son iPhone sans l’endommager, Apple préconise l’utilisation « d’une lingette d’alcool isopropylique à 70%, d’une lingette d’alcool éthylique à 75% ou de lingettes désinfectantes Clorox ». La firme conseille également d’éviter « les chiffons abrasifs, serviettes, serviettes en papier » et d’utiliser « un chiffon doux et non pelucheux ».