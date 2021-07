SEGA et Lavair créent des sneakers rétro inspirées de la Mega Drive

Cette collaboration à l’effigie de la Mega Drive a donné naissance à deux nouvelles paires de chaussures ainsi que deux casquettes.

© Lavair

SEGA et Lavair, marque de chaussures de sport innovantes, viennent d’annoncer une gamme de sneakers en l’honneur de la console rétro du studio, la Mega Drive. Sortie en 1988, la console a inspiré la marque pour créer une paire de baskets déclinée en deux coloris, ainsi que des casquettes assorties.

La première paire a été baptisée EXO SEGA MEGA DRIVE ANALOG et possède des teintes allant du rose au violet avec une allure un peu rétro, tandis que l’autre a été baptisée EXO SEGA MEGA DRIVE MONO, et arbore un tissu entièrement noir. Les deux paires présentent un quadrillage, ce qui leur donne un look encore plus années 80.

“L’EXO SEGA MEGA DRIVE affiche une esthétique technique avec un œillet en polyuréthane thermoplastique ainsi qu’un protège-orteils résistant aux intempéries, le tout drapé dans une tige en nylon de haute résistance”.

Prix et disponibilité

Ces deux paires de chaussures seront disponibles sur le site officiel de Lavair dès le 23 juillet prochain au prix de 200£, soit 233€. Les casquettes seront quant à elles vendues 50£, soit 58 € environ. Les petits pieds pourront en revanche aller se rhabiller, les chaussures ne seront disponibles que du 40 au 46.

Dans un autre style, vous pouvez toujours vous rabattre sur la collection rétro aux couleurs de Space Jam proposée par Nike à l’occasion de la sortie de Space Jam : Nouvelle Ère, dont vous pouvez consulter notre critique.