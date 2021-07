Netflix recrute un ancien cadre EA pour diriger sa branche gaming

Les plans de Netflix concernant ses efforts vidéoludiques ont l’air de se dérouler comme prévu puisque l’entreprise vient de confirmer un recrutement des plus importants.

© Sayan Ghosh / Unsplash

Il y a à peine quelque mois, de nombreuses rumeurs circulaient à propos de l’investissement de Netflix dans le monde du jeu vidéo. Suite à cela, l’entreprise avait confirmé vouloir étendre son influence sur le domaine du « divertissement interactif », quoi que cela puisse vouloir dire. Aujourd’hui, les projets de Netflix se précisent puisqu’il semblerait qu’elle ait recruté Mike Verdu, un ancien cadre de chez EA et Facebook Oculus.

En effet, Mike Verdu, qui a de l’expérience avec des entreprises de jeux mobiles telles que Zynga, a dirigé pendant près d’un an la branche mobile d’Electronic Arts. Suite à cela, il a également travaillé pour Oculus, l’entreprise de jeux et de matériel VR détenue par Facebook.

À quoi peut-on s’attendre de la part de Netflix ?

L’expérience de Mike Verdu n’est pas anodine et pourrait nous en apprendre plus sur les projets de Netflix. Il a été employé en tant que vice-président du développement de la branche gaming et son expérience professionnelle laisse à penser qu’il s’agira sûrement de jeux mobiles.

Selon Bloomberg, qui relaye toutes les rumeurs à propos de l’affaire, Netflix voudrait faire l’expérience d’un nouveau genre de jeu, de type documentaire interactif par exemple, d’ici l’année prochaine. Cela serait disponible directement sur la plateforme principale de Netflix sans surcoût pour les abonnés.

Toutefois, si cette expérience vidéoludique d’un nouveau genre vient à plaire et à se développer davantage, on pourrait s’attendre à ce que Netflix décide de lui dédier sa propre plateforme et de lui créer son propre service par abonnement. à ce stade, rien n’est sûr concernant ce projet prenez donc ces informations avec des pincettes, comme pour toutes rumeurs.