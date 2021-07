ZTE Axon 30 5G : le smartphone avec caméra invisible sera lancé le 27 juillet

L’Axon 30 5G de ZTE écopera d’une caméra frontale invisible et sera lancé à la fin du mois.

© ZTE

En septembre 2020, ZTE avait étonné son monde en dévoilant l’Axon 20 5G, un smartphone qui présentait la particularité d’intégrer un capteur frontale sous son écran, délaissant ainsi l’encoche, le poinçon ou encore le tiroir coulissant.

Néanmoins, si l’innovation avait de quoi séduire, le smartphone s’est montré assez décevant en pratique d’après ceux qui ont pu le tester. Non seulement l’emplacement de sa caméra « invisible » était assez marqué, mais la qualité de celle-ci laissait franchement à désirer. Manquant le lumière, ce capteur produisait notamment des clichés plutôt ternes.

Ce demi-échec n’a pas poussé ZTE à laisser sa technologie au placard. La marque compte bien remettre le couvert avec l’Axon 30 5G, un smartphone très prometteur qui intégrera une nouvelle fois une caméra à selfie cachée sous sa dalle OLED de 6,92 pouces. Il s’agirait toujours d’un capteur de 16 MP, d’après une certification déposée auprès de la TENAA et repérée par Playfuldroid.

À l’arrière, on retrouverait quatre capteurs photo, placés dans deux grands cercles, à l’image du futur Huawei P50 ou encore du Honor 50. Le capteur principal serait de 64 MP, et on retrouverait également un ultra grand-angle de 8 MP, un macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Enfin, à l’intérieur, le smartphone devrait s’accommoder d’un Snapdragon 870 de Qualcomm couplé à 6, 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage. L’Axon 30 5G de ZTE sera officiellement dévoilé le 27 juillet prochain, confirme la marque.