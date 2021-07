Black Panther 2 : Michaela Coel rejoint le casting

Le Wakanda continue de s’agrandir. Selon Deadline, Marvel aurait recruté Michaela Coel pour le deuxième opus de la saga Black Panther. On ne sait en revanche pas qui elle incarnera.

© BBC/ Netflix

Très énigmatique, la suite de Black Panther se concrétise. Alors qu’une majeure partie du casting original sera de retour, Marvel continue d’agrandir les rangs du Wakanda avec de nouvelles recrues. La maison des idées va faire appel à Michaela Coel pour incarner un personnage encore tenu secret. L’actrice et créatrice s’est notamment fait remarquer grâce à la série Chewing-Gum dans laquelle elle incarne une femme religieuse de 24 ans. Elle s’est aussi illustrée à l’écriture de I May Destroy You, injustement boudée par les Golden Globes. C’est donc une belle prise pour Marvel.

Une intrigue encore tenue secrète

Contrairement au reste des productions de la maison des idées, la suite de Black Panther est encore très mystérieuse. Depuis le décès de Chadwick Boseman, qui incarnait le super-héros depuis 2016, la firme est avare en détails concernant la suite du film de Ryan Coogler. Il faut dire que la disparition de son interprète a poussé Marvel à revoir intégralement le scénario du long-métrage pour sans doute y intégrer un nouveau super-héros. Michaela Coel sera-t-elle la nouvelle tête d’affiche ? Il faudra sans doute patienter encore un peu pour le découvrir. Le film, baptisé Wakanda Forever, doit sortir sur nos écrans le 6 juillet 2022.

Ryan Coogler sera de retour derrière la caméra et à l’écriture du scénario. À l’écran, on retrouvera Lupita Nyong’o et Danai Gurira respectivement dans les rôles de Nakia et Okoye. Letitia Wright joue la petite sœur de T’Challa : Shuri. Martin Freeman va quant à lui de nouveau faire ses valises pour le Wakanda puisqu’il prêtera pour la troisième fois ses traits à Everett K.Ross, un agent de la CIA.

À noter que pour l’instant, Ludwig Göransson n’est pas rattaché au projet. Le compositeur avait pourtant remporté l’oscar de la meilleure musique de film en 2019 pour le premier opus. Coqueluche d’Hollywood, il a notamment travaillé sur la bande-originale de la série The Mandalorian.

