EA Play Live : Battlefield 2042, Dead Space, Apex… On fait le point sur les annonces

Hier soir, Electronics Arts dévoilait son traditionnel EA Play Live. Si l'événement était pour la première fois de son histoire, décorrélé de l’E3, l’éditeur américain a tout de même tenu à officialiser quelques titres.

Diffusé à 19 heures hier soir sur la chaîne YouTube officielle d’Electronic Arts (mais aussi sur Twitch et Twitter), l’EA Play Live a offert cette année aux fans une soirée pour le moins intéressante. Il faut dire qu’après une édition 2020 loin d’être mémorable, cette fournée 2021 multipliait les prises de risques : non seulement EA avait décidé de s’éloigner de l’E3 pour organiser un évènement totalement indépendant, mais en plus l’entreprise s’était montrée étonnamment discrète concernant son programme.

Grid, Lost in Random… le plein de nouveautés

Habitué aux titres explosifs, EA a débuté la soirée avec l’annonce de Grid Legend, prévu pour 2022. L’occasion pour les fans de découvrir les premières images du jeu, ainsi qu’un aperçu des nombreuses disciplines qui seront proposées ingame. Côté nouveautés, Lost in Random a présenté un nouveau trailer, tout en confirmant sa date de sortie annoncée pour le 10 septembre prochain sur PC et consoles. En fin de soirée, les développeurs ont également présenté Dead Space, à travers un teaser court mais déjà prometteur. Seule certitude pour le moment, le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, et embarquera un moteur graphique Frostbite.

Nouvelle saison pour Apex

Apex Legends a également livré quelques informations sur Emergence, sa toute nouvelle saison attendue pour le 3 août prochain. Sans surprise, la mise à jour sera l’occasion de découvrir plusieurs personnages inédits, ainsi que de nouvelles aptitudes. La prochaine saison d’Apex marquera aussi le début des parties classées, ainsi que l’arrivée d’un tournoi officiel et cross-plateforme. Parallèlement, le jeu Knockout City a également dévoilé des informations sur sa prochaine saison, qui débutera le 27 juillet prochain.

Battlefield 2042 dévoile sa sandbox

Déjà annoncé le mois dernier pendant l’E3, Battlefield 2042 a présenté un aperçu de son imposant contenu, qui s’articulera autour de trois grandes thématiques, et notamment Portal, un mode sandbox communautaire développé par Ripple Effect Studios. Dans cette partie du jeu, il sera ainsi possible de créer un portail multijoueur pour imaginer des modes uniques, intégrant notamment les contenus des précédents titres de la saga. Le mode sera accessible dès le lancement du jeu, en octobre prochain.