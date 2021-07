Volkswagen multiplie par trois ses livraisons de véhicules électriques au premier semestre

Le pari de l'automobile électrique est encore loin d'être gagné, mais c'est l'avenir des constructeurs qui se profile de plus en plus nettement. Au premier semestre, Volkswagen a triplé ses livraisons de voitures électriques.

© Volkswagen

Entre janvier et juin, Volkswagen a livré 170.939 véhicules électriques dans le monde, soit 165,2% de plus qu’au premier semestre 2020 (64.462 unités). Certes, les six premiers mois de l’année dernière ont été marqués par le déclenchement de la crise sanitaire en Europe et ailleurs, synonyme de paralysie partielle de l’activité et de la demande.

Une demande qui va en augmentant

Néanmoins, c’est un résultat significatif, d’autant plus que le nombre de voitures électriques livrées a doublé entre le premier et le second trimestre 2021 : le groupe allemand est ainsi passé de 59.948 à 110.991 unités. Les automobilistes soucieux de leur environnement, et soutenus par les mesures d’aides gouvernementales, sont de plus en plus nombreux à sauter le pas vers la motorisation électrique.

Volkswagen est le plus important constructeur de véhicules électriques en Europe avec une part de marché de 26 %. Le modèle le plus populaire est l’ID.4 avec plus de 37.000 unités livrées au premier semestre, suivie par l’ID.3 (31.000) et l’e-tron d’Audi (25.000).

Plus globalement, en Europe les voitures électriques ont représenté 7,5 % du marché des véhicules neufs au deuxième trimestre, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). L’an dernier à la même époque, le segment ne pesait que 3,5 % du marché du neuf. En tout, ce sont 210.000 voitures électriques qui ont été vendues ; les pays les plus demandeurs ont été l’Espagne et l’Allemagne.

La Commission européenne a recommandé l’interdiction de la vente des véhicules thermiques dès 2035. Les constructeurs automobiles doivent donc accélérer le développement et la production de voitures propres, ce dont s’emploie Volkswagen et l’ensemble de la filière industrielle.