PlayStation Plus : la programmation du mois d’août a fuité

Sony a pris soin de supprimer son post à la vitesse de la lumière, ce qui n’a pas empêché les internautes de faire leur investigation.

© EA

Malgré la fin du mois de juillet qui se rapproche, il était peut-être un peu trop tôt pour dévoiler la liste des jeux qui arrivent sur le PlayStation Plus au mois d’août. En effet, Sony a malencontreusement fait fuité sa programmation, laissant le temps aux internautes attentifs de prendre des notes et de relayer la nouvelle, malgré une vive réaction de la part de l’entreprise.

Au programme le mois prochain sont donc attendus Hunter’s Arena : Legends, Tennis World Tour 2 et Plants vs Zombies : Battle for Neighborville. Ce dernier jeu est par ailleurs le plus intéressant des trois proposés le mois prochain. Il s’agit d’un jeu de tir multijoueur jouable en ligne qui oppose des plantes et des zombies dans des combats loufoques.

Hunter’s Arena : Legends est quant à lui un jeu multijoueur rassemblant 30 joueurs dans les parties aussi bien en PvE qu’en PvP. Il ne sera disponible que pour les joueurs sur PS5 et a notamment été présenté lors du dernier State of Play. Enfin, Tennis World Tour 2 est le deuxième opus de la saga développée par Breakpoint Studio et qui rassemble les plus grands joueurs de la discipline sportive.

Toutes ces informations sont toujours à prendre avec précautions puisque d’ici l’annonce officielle de Sony, les jeux proposés sont susceptibles d’être modifiés. En attendant, vous pouvez toujours profiter des jeux du mois de juillet, dont Call of Duty Black Ops 4.

Pour rappel, le PlayStation Plus est un service d’abonnement proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux téléchargeables gratuitement, souvent au nombre de trois ou quatre, et vous permet de jouer en ligne sur les jeux multijoueur. L’abonnement est disponible au prix de 8,99€ par mois, 24,99€ par trimestre ou 59,99€ par an.