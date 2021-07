Samsung Galaxy Z Flip 3 : date, prix, specs… la fiche technique fuite

D’ici quelques jours, les technophiles pourront découvrir les derniers smartphones pliables de Samsung à l’occasion du traditionnel Unpacked de la marque. En attendant, de nouveaux leaks viennent briser le suspens.

© JDG

Alors que les yeux sont rivés sur le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3, qui promet déjà de s’imposer comme le prochain flagship pliable de la marque coréenne avec la prise en charge supposée du S Pen, on s’intéresse aujourd’hui au Z Flip 3. Après un premier modèle et sa déclinaison 5G, la troisième itération du smartphone à clapet devrait ainsi arborer un écran extérieur beaucoup plus imposant que ses prédécesseurs, 1,9 pouce au lieu de 1,1 l’année dernière. Selon les dernières rumeurs rapportées par le média Phandroid, cet écran annexe prendrait cette fois la forme d’une bande située à l’extrémité du téléphone, et permettrait l’affichage contextuel des notifications, tout en abritant également les modules photo extérieurs.

Comme pour la gamme Galaxy S20, le Z Flip 3 proposera plusieurs coloris (jusqu’à six), ainsi qu’un écran principal plus durable que sur les dernières générations. En plus d’être pliable, ce dernier devrait en effet bénéficier d’une certification IPX8, qui lui garantirait une étanchéité jusqu’à 1 mètre en cas d’immersion. Avec ses 6,7 pouces de diagonale, la dalle pliable du géant coréen devrait proposer un taux de rafraichissement de 120 Hz, à l’image du Galaxy S21 Ultra.

Toujours selon Phandroid, les deux prochains téléphones pliables de Samsung devraient suivre la voie empruntée par leurs prédécesseurs, en embarquant non pas un SoC maison Exynos, mais bien des processeurs Qualcomm Snapdragon. Le Galaxy Z Flip 3 pourrait ainsi bénéficier d’un Snapdragon 888, mais aussi de 8 Go de RAM et d’au moins 128 Go de stockage. Concernant sa batterie enfin, le Z Flip 3 devrait proposer la prise en charge du filaire jusqu’à 25W, et de la charge Qi jusqu’à 7,5W. Le prix en revanche devrait être proposé à moins de 1000$, plaçant ainsi le smartphone dans le secteur du très haut de gamme.

Rendez-vous le 11 août prochain pour avoir le fin mot de l’histoire, et découvrir en détails la fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 3.