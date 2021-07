Les AirPods Pro (et les AirPods 2) sont à prix sacrifiés sur Amazon

Amazon dévoile une offre qui fait chuter les tarifs des AirPods Pro et des AirPods 2 de -30%, faites vite.

Les AirPods Pro sont les écouteurs les plus récents dévoilés par Apple. Comme la marque à la pomme n’aime pas les remises, ils sont toujours au même prix en ligne comme en boutique. Amazon dévoile quelques promotions ponctuelles sur ce modèle, mais les remises atteignent rarement ce niveau. Actuellement, vous pouvez économisez -30% du prix de base sur cette les AirPods 2 et la déclinaison Pro.

Le prix des AirPods Pro est habituellement de 279 euros, c’est bien celui qui est affiché à côté des écouteurs sans fil de dernière génération sur le site officiel. C’est une aubaine de voir que les deux modèles ont droit à une réduction immédiate de -30% chez le marchand en ligne alors qu’ils se vendent très bien même sans réduction. N’attendez plus pour passer à l’action et réaliser des économies sur la version de votre choix.

Sachez que les AirPods Pro et les AirPods 2 ont droit aux mêmes garanties chez Amazon que chez Apple. Cela concerne une garantie d’un an sur les écouteurs sans fil et la possibilité de profiter des conseils du Genius Bar dans les boutiques en cas de question. En plus, le délai de rétractation du marchand en ligne est de 30 jours après la commande, cela vous laisse tout le temps de changer d’avis pour effectuer un retour et bénéficier d’un remboursement intégral dans les jours qui suivent.

Si les AirPods Pro et les AirPods 2 sont des écouteurs dévoilés par Apple, ils sont compatibles avec tous les appareils dotés du Bluetooth. Vous n’êtes pas obligé d’être équipé d’un iPhone, iPad ou Mac pour les utiliser, ils fonctionnent tout aussi bien avec les équipements qui tournent sous Windows et Android que sur iOS et macOS.

Les AirPods Pro, derniers écouteurs sans fil d’Apple

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont deux paires d’écouteurs sans fil dévoilés par Apple au cours de ces dernières années, ce sont les deux versions qui font partie de la gamme de produits. Tous les deux ont droit à leurs petites spécificités particulières qui font leur succès, il faut détailler ces légères différences afin de vous aider au mieux dans votre choix.

Dans un premier temps, les AirPods Pro et les AirPods 2 s’accompagnent tous deux d’un boîtier qui est fourni lors de l’achat. Cet objet occupe une double fonction, car il vous permet de ranger vos écouteurs pour vous éviter de les perdre, mais aussi de les recharger. La charge est efficiente dès qu’ils sont installés dans l’étui de rangement, c’est ce dernier qui doit ensuite être rechargé. Sur les deux modèles, l’autonomie va jusqu’à 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels, un record obtenu avec l’aide du fameux boîtier.

Si les AirPods Pro et les AirPods 2 sont tous les deux confortables au port même après plusieurs d’écoute, ils sont un peu différents sur ce point. La version Pro est intra-auriculaire, vous pouvez choisir entre trois tailles d’embouts afin de déterminer laquelle est le plus adaptée à votre conduit auriculaire. De son côté, le modèle standard a droit à des embouts en classique. C’est à prendre en compte, car certains utilisateurs n’aiment pas les systèmes où il faut installer l’écouteur directement dans son oreille comme sur la déclinaison Pro.

Sinon, les AirPods Pro sont dotés de la réduction de bruit active, ce qui n’est pas le cas des AirPods 2. Cette fonctionnalité se déclenche avec un tapotement sur l’écouteur, vous pouvez la mettre en marche ou l’arrêter en toute simplicité. En fonctionnement, elle limite tous les bruits alentour pour vous offrir une concentration sur le son produit par les écouteurs sans fil. Sinon, le mode transparent vous permet de rester alerte quand vous êtes piéton par exemple.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont légers et compacts, ce qui peut s’avérer utile si vous êtes un adepte des activités physiques comme la course à pied ou la musculation. Bien installés, ils tiennent en place et ne risquent pas de tomber même si vous êtes en mouvement. Si la version classique n’est officiellement pas certifiée comme étant résistante à l’eau, les deux modèles sont efficaces contre la transpiration, c’est donc parfait pour le sport et cela vous évite le port du casque qui est plus volumineux.

Des offres à saisir vite sur Amazon

Pour résumer, l’utilisation des AirPods Pro et les AirPods 2 vraiment simple, que ce soit pour l’installation ou pour un usage au quotidien. Cela sera le cas sur les appareils de toutes les marques, mais si vous disposez d’un dispositif Apple (iPhone, etc), vous serez vraiment comblé. Le constructeur peut se vanter de son excellent écosystème et de son expérience toujours aussi intuitive peu importe le produit, les écouteurs sans fil ne font pas exception.

Ces offres sur les AirPods Pro et les AirPods 2 sont une aubaine. Amazon affiche régulièrement des ruptures de stock sur les écouteurs sans fil, pour le plus grand désarroi des personnes qui veulent choisir leur prochain modèle. Ceux-ci font leur retour en fanfare et en promotion chez le marchand en ligne, mais il faut se dépêcher pour en profiter avant qu’ils ne soient encore indisponibles.

On rappelle que vous avez jusqu’à 30 jours après la commande des AirPods Pro ou des AirPods 2 pour changer d’avis avec Amazon. Si vous n’êtes pas convaincu, vous êtes remboursé par le marchand après avoir retourné le produit à l’envoyeur, c’est la certitude de ne pas prendre de risque.

