Amazon : les Kindle première génération vont perdre leur connexion internet

Certaines liseuses ne supportant pas le WiFi, la suppression de la 3G entraîne une disparition complète de toute connexion internet.

© Amazon

En décembre prochain, Amazon va désactiver la connectivité 3G de toutes ses liseuses Kindle, faisant perdre la possibilité aux premières générations de se connecter à internet. D’ici la fin de l’année, les lecteurs sur les plus anciens modèles sont invités à réfléchir à d’autres moyens de se procurer des livres qu’à travers la boutique en ligne.

Amazon succombe-t-il à l’obsolescence programmée ?

Si cette décision semble être prise à la légère par Amazon, dans l’optique de promouvoir ses machines les plus récentes et de désactiver petit à petit les plus anciennes, il existe une autre explication qui ne dépend pas de la firme. En effet, il semblerait que les opérateurs réseau aient pour la plupart décidé de fermer leurs installations 3G, alors que la 5G fait petit à petit son ascension.

Une décision qui paraît logique pour les fournisseurs de réseau, mais dont certaines Kindle n’assumeront pas le contrecoup. Alors que les dates précises de fermeture du réseau n’ont pas encore été communiquées par les différents opérateurs, Amazon a légèrement pris les devant en annonçant que la 3G ne sera plus prise en charge dès le mois de décembre.

Quels modèles sont touchés par cette désactivation ?

Si les modèles les plus récents ne devraient pas avoir de souci à se faire, c’est loin d’être la même chose pour les deux premières générations de Kindle et la première génération de Kindle DX. Ces machines ne supportant pas le WiFi, la disparition de la connectivité 3G signe par la même occasion la fin de toute connexion internet.

Bien sûr, vous pourrez toujours acquérir des livres via un ordinateur et les transférer sur la liseuse grâce à un câble USB, mais il sera impossible d’acheter directement des livres sur la liseuse. Il faudra donc penser à faire ses achats avant de partir en voyage sous peine de se retrouver à lire les mêmes vœux livres encore et encore.