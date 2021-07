PlayStation Plus : Hunter’s Arena Legends sera bien offert en août

Sony vient d’officialiser la liste des jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’août et il y a en trois au programme.

© Sony

Il y a quelques jours, Sony avait malencontreusement fait fuité la liste des jeux qui allaient être offert au mois d’août dans le cadre de l’abonnement au PlayStation Plus. Il semblerait que la programmation n’ait pas changé entre temps puisque la liste officielle, tout juste dévoilée par Sony, affiche toujours les trois mêmes jeux, à savoir Hunter’s Arena : Legends, Plants vs Zombies : Battle for Neighborville et Tennis World Tour 2.

Annoncé lors du dernier State of Play, Hunter’s Arena Legends est un jeu de type Battle Royale qui voit s’affronter une trentaine de joueurs sur la même map. Il propose des modes de jeu aussi bien en PvE qu’en PvP dans un univers de type RPG avec des donjons à piller, et des monstres à tuer. Le titre sera disponible sur PS4 et PS5.

Sera également disponible le titre Plant vs Zombie : Battle for Neighborville. Il s’agit d’un shooter à la troisième personne dans lequel des zombies affrontent des plantes génétiquement modifiées pour être destructrices. Le jeu dispose également de modes en ligne et PvE ce qui en fait un titre assez complet. Il sera disponible sur PS4 et jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

Enfin, le dernier jeu offert est Tennis World Tour 2. Dans ce jeu vous avez le choix entre créer votre propre joueur de tennis professionnel, ou incarner l’un des plus grands joueurs au monde dont Roger Federer ou encore Novak Djokovic, le but étant de gravir les échelons et de devenir le meilleur joueur de la saison.

Comment récupérer ces jeux ?

Tous ces jeux seront disponibles à partir du 3 août et jusqu’au 6 septembre prochain, il ne vous reste donc plus que quelques jours pour récupérer les jeux du mois de juillet.

Pour rappel, le PlayStation Plus est un service d’abonnement proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux téléchargeables gratuitement, souvent au nombre de trois ou quatre, et vous permet de jouer en ligne sur les jeux multijoueur. L’abonnement est disponible au prix de 8,99€ par mois, 24,99€ par trimestre ou 59,99€ par an.