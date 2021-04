Bon Plan : l’antivirus pour Mac Intego voit son prix chuter de -55%

Le Premium Bundle X9 d’Intego est en promotion ! Il serait peut-être temps de protéger votre Mac de tout malware qui pourrait le dégrader.

« Oui mais il n’y a pas de virus sur Mac. »

La véracité de cette phrase était fondée il y a dix ans voire quinze ans auparavant. Néanmoins, les méthodes pour développer un malware ou encore un virus ont bien évolué et exploitent désormais toutes les failles des Mac.

C’est pour cela que de nombreuses compagnies se sont mises à développer des logiciels antivirus. D’autres logiciels sont apparus au fil du temps comme des anti-malwares ou encore des nettoyeurs de Mac. Plusieurs problèmes de compatibilité ont offusqué les utilisateurs qui avaient payé leurs logiciels relativement cher.

Avez-vous entendu parler du Premium Bundle X9 d’Intego ? À l’aide de son antivirus, de son anti-malware et à son nettoyeur de Mac intégrer, ce pack propose là un trio gagnant pour la santé de votre Mac. Ce dernier est en promotion au prix de 39,99 € au lieu de 84,99 € soit une superbe réduction de 45 €.

Profiter de l’offre

Intego fournit un costume trois-pièces taillé pour votre Mac

Les personnes qui sont à la recherche d’une solution pour la protection de leurs données, de leur vie privée et du bien-être de leur Mac à long terme seront conquises par le Premium Bundle X9 d’Intego.

Vous y retrouverez un antivirus qui fonctionne à merveille. Vous devrez simplement le lancer une première fois (après l’installation en général) pour qu’il vienne sécuriser votre Mac.

L’anti-malware (ou firewall) viendra analyser tel que l’antivirus le fera vos données afin de protéger votre vie privée.

Le dernier le logiciel, le nettoyeur sera quant à lui garant des performances de votre Mac. Il viendra analyser les fichiers afin de vous faire part de certaines actions à mener pour supprimer les fichiers inutilisés depuis longtemps, vider la poubelle pleine, vider le cache, ou encore nettoyer le disque dur.).

Un pack moins cher est également disponible

Pour les personnes qui ne souhaitent pas acquérir l’entièreté du pack, le pack Internet Security X9 est également disponible. Ce dernier intégrera l’antivirus ainsi que l’anti-malware déjà présent dans le pack premium. Au niveau du prix, le pack Internet Security X9 coûte 24,99 € au lieu de 49,99 €.

Vous avez donc un choix à faire, payer le moins cher et vous munir d’un antivirus et d’un anti-malware ou prendre le Premium Bundle X9 avec toute la panoplie d’Intego afin de protéger et entretenir votre Mac. En tout cas, pour 15 € de différence, la question ne se pose pas d’autant plus que nos données n’ont jamais été aussi fragiles depuis le télétravail.

Pour rappel, le Premium Bundle X9 est disponible au prix de 39,99 € au lieu de 84,99 € et l’Internet Security X9 au prix de 24,99 € au lieu de 49,99 €.