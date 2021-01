Adobe Flash Player : comment désinstaller le logiciel sur Mac et PC ?

Après 25 ans de bons et loyaux services, Adobe Flash Player cesse d’exister. La firme invite donc les utilisateurs à le désinstaller rapidement pour protéger leurs machines.

En 1996, Adobe Systems développe un lecteur multimédia autonome qui révolutionnera le web de l’an 2000. Il permettait aux internautes de visionner des vidéos, d’accéder à des contenus interactifs comme des jeux par exemple. Mais de nouvelles alternatives plus légères et fiables, comme le HTML5 et WebGL, ont vu le jour et Adobe doit aujourd’hui remiser son logiciel au placard. Depuis le 31 décembre dernier, Adobe Flash Player est officiellement mort et ne sera donc plus mis à jour. Voici comment procéder pour s’en débarrasser.

Pourquoi faut-il le désinstaller ?

Sur son site, Adobe invite tous les utilisateurs d’Adobe Flash Player à le désinstaller le plus vite possible. Désormais devenu obsolète, il représente un danger pour les machines sur lesquelles il est encore installé. En effet, les pirates pourraient s’infiltrer dans la brèche pour accéder aux ordinateurs. Adobe précise en revanche que pour assurer la protection des systèmes des utilisateurs, la firme empêchera les contenus Flash de s’exécuter à compter du 12 janvier. Les navigateurs comme Chrome, Firefox, Safari et Microsoft bloquent déjà par défaut le plugin.

Si vous avez reçu une notification

C’est sans aucun doute la manière la plus simple de se débarrasser d’Adobe Flash Player. Pour faciliter la manœuvre, la firme a mis en place un système d’alerte qui s’affichera sur les ordinateurs sur lesquels le logiciel est toujours actif. Si vous la voyez apparaître, il suffira de cliquer sur désinstaller et de suivre les différentes étapes proposées par le logiciel. Il sera aussi possible de programmer un rappel si vous n’êtes pas en mesure de la faire dans l’immédiat.

Si vous n’avez pas reçu de notification

C’est là ce que ça se complique. Il faudra donc se rendre sur le site d’Adobe pour télécharger le logiciel dédié à la suppression de Flash Player sur votre machine. Voici les étapes à respecter sur Mac et sur Windows.

Sur Mac, il faudra d’abord déterminer la version de Mac OS que vous utilisez. Pour ce faire rien de plus simple, il suffit de se rendre sur la pomme en haut à gauche de votre barre de navigation. Cliquer ensuite sur « à propos de ce mac » pour obtenir la version exacte de votre système d’exploitation. Il existe deux logiciels distincts : l’un pour Mac OS X 10.4 et pour les versions plus récentes et l’autre pour Mac OS X 10.1 à 10.3. Une fois que vous aurez téléchargé l’application correspondante, il suffira de fermer le navigateur web actif pour terminer la manœuvre. Pour vérifier que celui-ci est bien indisponible sur votre PC, Adobe a d’ailleurs un test qu’il est très facile de faire. Il faut se rendre à cette adresse et si vous ne voyez pas de nuages qui bougent c’est que vous avez bien supprimé le logiciel.

Sur PC, c’est beaucoup plus simple. Il suffit d’installer le logiciel et de quitter tous les pages internet ouvertes sur votre ordinateur. Lancez ensuite le « désinstallateur » et cliquer sur oui lorsqu’il vous demande si vous autorisez le logiciel à effectuer des modifications. Il faudra ensuite sélectionner les dossiers et fichiers Flash de votre disque dur. Vous pourrez enfin vérifier via le même test que pour mac.

Mais au fait, je pourrais toujours voir des vidéos ?

La réponse est oui. Dans un communiqué, l’éditeur explique avoir notifié ses clients en 2017 et « que la date de fin de vie a été choisie en accords avec certains des principaux éditeurs de navigateurs. » Durant ces trois années, les sites qui utilisaient encore Adobe Flash Player ce sont tournés vers d’autres alternatives, comme HTLM5 par exemple. Habbo, qui reposait essentiellement sur Flash Player, s’offre une nouvelle jeunesse pour l’occasion et devient Habbo 2020. Le bêta ouverte est lancée et passe sous Unity. Pour Youtube, qui utilisait aussi Adobe Flash Player, le changement a été opéré dès 2015.