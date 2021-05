Jupiter’s Legacy : Josh Duhamel n’avait jamais imaginé jouer un super-héros

Si c’est un but à atteindre pour certains acteurs, Josh Duhamel n’avait jamais imaginé incarner un jour un super-héros. L’interprète de l’Utopian se confie sur sa relation avec les comics et sur la série Jupiter’s Legacy. Interview.

© Netflix

C’est une grande première pour Josh Duhamel. Après avoir incarné un agent de sécurité dans Las Vegas et un soldat dans Transformers, l’acteur américain se glisse dans la peau de l’Utopian pour Jupiter’s Legacy. Pourtant, c’était loin d’être une évidence. Si les stars d’Hollywood sont nombreuses à avoir fait une incursion chez Marvel et DC, Josh Duhamel n’a jamais aspiré à incarner un super-héros. “Je ne suis pas un grand fan, j’aime bien mais c’est surtout mon fils qui adore. Ça n’a jamais été quelque chose que je rêvais de faire. Je pensais que mon temps était passé, heureusement, ce vieux bonhomme est arrivé et il me correspondait tout à fait.” Il faut dire que contrairement à ce que propose la maison des idées ou même DC, dans Jupiter’s Legacy l’accent n’est pas mis sur l’action. Le récit s’intéresse principalement aux liens qui unissent les membres de cette famille dysfonctionnelle. C’est d’ailleurs cet aspect qui a convaincu Josh Duhamel de rejoindre l’aventure. “J’adore les scènes avec ma fille, en essayant de la convaincre d’aller à l’enterrement. Je préfère les moments où je suis chez le psy, où je parle de mes difficultés à tisser des liens avec ma fille de 20 ans.”

Devenir un super-héros, c’est aussi enfiler un costume et sur ce point, Josh Duhamel a plus qu’apprécié le voyage :

“C’est assez stimulant, je ne vais pas le cacher. Enfiler cette barbe, ces muscles, cette perruque et la cape, c’est une expérience sociale intéressante. Vous arrivez sur le plateau en tant que Josh, et ensuite vous arrivez en Utopian et les gens ont un mouvement de recul. C’est un sentiment assez cool.”

Si le costume n’est pas vraiment quelque chose qu’il envie à son personnage, Josh Duhamel aimerait en revanche bien lui emprunter certaines de ses capacités extraordinaires. “J’aimerais beaucoup voler, je vis à Los Angeles et de cette manière je pourrais éviter le trafic. Après cette interview je pourrais voler jusqu’à ma cabane et voir si le lac est encore gelé”. Avec la situation actuelle, on ne peut que le comprendre.

“J’ai pris plus de plaisir à jouer ce type dans les années 30”

La série explore aussi le passé du personnage d’Utopian. Dans les années 30, ces héros en devenir décident de suivre les visions de Sheldon Sampson. Cette exploration des origines des superhéros est sans doute ce qu’a préféré l’acteur. Il confie : “J’ai finalement pris plus de plaisir à jouer ce type dans les années 30. J’adore l’origin story de cette série, j’ai adoré le jouer lorsqu’il perd la boule, qu’il voit son père dans des visions. C’était très intéressant de suivre cette spirale de l’enfer, après le suicide de son père, et d’en explorer les conséquences.”

Pour découvrir Josh Duhamel dans Jupiter’s Legacy, c’est sur Netflix que ça se passe. L’adaptation des comics de Mark Millar est disponible depuis le 7 mai sur la plateforme. Au casting, on retrouve donc Josh Duhamel dans la peau de Sheldon Sampson, Matt Lanter dans celle de George Hutchence et Ben Daniel en Walter/ Braiwave. La réalisation et l’écriture du scénario ont été confiées à Steven S. DeKnight, à qui l’on devait déjà l’excellente série Daredevil. Notre critique est à retrouver ici.