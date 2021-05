Quels sont les événements jeux vidéo à ne pas louper cet été ?

Voici une liste non exhaustive de tous les événement importants à venir dans le monde du jeu vidéo, tous au format numérique et gratuits.

Comme chaque année, l’été est consacré aux événements liés au monde du divertissement. Le domaine du jeu vidéo n’échappe pas à la règle et, cette année encore, les plus grands studios nous donnent rendez-vous pour des conférences et salons entièrement numériques, pandémie oblige. Dans ce dossier, nous dressons un agenda des principaux événements jeux vidéo à venir, avec leurs dates, durées et liens pour y participer afin de vous y retrouver lorsqu’il s’agira d’y prendre part. Ils offrent chacun leurs contenus propres et certains se spécialisent même dans des domaines précis, à savoir les jeux indés ou encore les jeux PC.

*Ce dossier sera actualisé en fonction de l’arrivée progressive des informations confirmées par les organisateurs de différents événements. N’hésitez donc pas à revenir nous voir de temps en temps !

E3 2021

L’un des événements, si ce n’est l’événement, les plus attendus dans le monde vidéoludique revient cette année après une édition 2020 totalement annulée. L’ESA vous propose de découvrir l’E3 dans une version numérique, gratuite et ouverte à tous. La liste des participants se complète au fur et à mesure que la date d’ouverture approche et on retrouve notamment Xbox, Activision, Nintendo, Epic Games, Square Enix ou encore Ubisoft qui organise une nouvelle fois son Ubisoft Forward dans le cadre de l’E3. Toutes ces entreprises ont sûrement beaucoup à nous révéler et c’est pour cela qu’il ne faudra pas louper l’édition 2021 de l’E3.

L’événement commencera le 12 juin et se terminera le 15 juin. Il sera diffusé en direct via son portail officiel et via l’application qui seront tous les deux prêts d’ici la fin du mois. Vous pouvez également le suivre depuis la chaîne Twitch de l’E3 et sa chaîne Youtube qui vont sûrement retransmettre l’événement.

Steam Néo Fest

Dans une autre lignée, un événement dédié aux jeux vidéo PC va prendre place en juin. Il s’agit du Steam Games Festival, rebaptisé cette année Steam Néo Fest. Il se déroulera du 16 au 22 juin et il commencera à 19h heure française. Le Steam Néo Fest a un programme très excitant puisqu’il va proposer plus d’une centaine de démos jouables aux participants, ainsi que des moments de discussion avec les développeurs des jeux à venir sur Steam. Vous pourrez retrouver l’événement sur la chaîne Youtube de Steam, où une diffusion en direct aura lieu le premier jour du festival comme à l’accoutumée.

Olympic Virtual Series

Cette année, les jeux vidéo atteignent un niveau supérieur en étant officiellement intégré à une section spéciale des Jeux Olympiques. Cette nouvelle branche est baptisée la Virtual Olympic Series et elle illustre les jeux vidéos dans 5 domaines différents, qui sont eux-mêmes rattachés aux fédérations officielles représentant ces sports. On retrouve le cyclisme avec le jeu Zwift, le baseball avec eBaseball Powerful Pro 2020, la course automobile avec Gran Turismo, la voile avec Virtual Regatta et l’aviron. Tout le monde peut s’essayer à participer aux tournois et les qualifications sont ouvertes ou sont sur le point de l’être selon les disciplines. Tous les sports prendront fin le 23 juin prochain, selon les modalités du programme pour chaque domaine. Le tout sera disponible sur la chaîne Olympique officielle.

PAX EAST 21

La Penny Arcade Expo de la côte Est des États-Unis, autre rendez-vous pour les fans de jeux vidéo, indépendants ou blockbusters, se déroulera en ligne pour la deuxième année consécutive du 15 au 18 juillet. Les organisateurs ont également annoncé sur Twitter se sentir optimistes quant à l’organisation physique des événements PAX West et PAX Unplugged qui doivent se tenir du 3 au 6 septembre et du 10 au 12 décembre respectivement. En attendant, vous pourrez regarder la PAX EAST de cette année via la chaîne Twitch de la PAX, comme l’année dernière. Quant au programme, on attend toujours des nouvelles de la part des organisateurs.

GAMESCOM

Le plus grand événement Européen dédié au jeu vidéo, la Gamescom, revient dès le mois d’août avec une nuit d’ouverture présentée par Geoff Keighley, qui présentera également la première nuit du Summer Game Fest en marge de l’E3. L’événement durera du 25 au 27 août, avec un line-up global déjà dévoilé au grand public. L’édition 2021 sera une édition totalement numérique, après de nombreuses discussions et une hypothétique édition hybride, projet finalement avorté. Pour le moment, Koelnmesse n’a pas détaillé les modalités concernant la diffusion et la participation à l’événement, on vous tiendra donc au courant de tout changement officiel.

QuakeCon

La QuakeCon, l’événement organisé par la maison-mère de Bethesda, se déroulera aussi en ligne cette année. Il se déroulera sur trois jours du 19 au 21 août. Cette année risque d’être particulière puisque ZeniMax Media a été racheté par Microsoft en début d’année. Cela pourrait donc impacter le contenu, comme ne rien changer du tout. Les modalités de diffusion de la QuakeCon n’ont pas encore été dévoilées.

Pour aller plus loin : la Comic-Con San Diego

Dédiée à la culture geek plus qu’aux jeux vidéo, la Comic-Con de San Diego est organisée cette année de manière virtuelle. Rendez-vous incontournable des fans de l’univers geek, l’événement voit chaque année des milliers de personnes se rassembler et porter les costumes, maquillages et autres éléments esthétiques appartenant à leurs héros de manga, jeu vidéo ou encore films préférés. Souhaitant jouer la carte de la sûreté avant tout, le salon se tiendra de manière virtuelle du 23 au 25 juillet, sur trois jours au lieu de quatre par manque de ressources financières. La bonne nouvelle, c’est que les organisateurs prévoient d’organiser une deuxième convention d’ici novembre 2021, en physique mais avec un nombre limité de participants. Rien n’a été confirmé pour l’instant et on ne sait pas quelles seront les modalités de diffusion de la [email protected] cette année.