Loki : histoire, date, place au sein du MCU, tout savoir sur la nouvelle série Marvel

Le dieu de la malice est de retour, sur Disney+. La plateforme va diffuser une série consacrée au personnage incarné par Tom Hiddleston. On vous dit tout ce que l’on sait de Loki disponible dès le 9 juin.

Désormais bien installé sur Disney+, le MCU continue de s’agrandir avec de nouvelles productions télévisées. Quelques mois après Falcon et le Soldat de l’Hiver, la plateforme va diffuser Loki, consacrée au personnage éponyme.

Qui est Loki ?

Inspiré de la mythologique nordique, le personnage développé par Marvel apparaît pour la première fois dans Journey Into Mystery #85 en octobre 1962. Il est le fils biologique du roi Laufey, le souverain des géants de glace de Jotunheim. Peu après sa naissance, il est abandonné et laissé pour mort. C’est Odin, roi d’Asgard, qui le recueille et qui l’élève aux côtés de son fils légitime Thor.

Il fera sa première apparition dans le MCU en 2011 dans le film de Kenneth Branagh. Figure antagoniste dans Avengers, où il menace l’humanité et tente de l’assouvir avec l’aide des Chitauris, il va petit à petit conquérir le cœur des spectateurs en s’alliant à son frère dans Thor : Le Monde des ténèbres. Mais c’est dans Ragnarok que les fans de la franchise le découvrent sous un nouveau jour, entre maître de la malice et ami dévoué. Il périra des mains de Thanos dans Avengers : Infinity War.

Qui sera au casting ?

Comme son nom l’indique, Loki mettra en scène le frère du Dieu du tonnerre. Présenté aux spectateurs de Thor, et devenu un personnage récurant de l’univers depuis, le dieu de la malice sera à nouveau incarné par Tom Hiddleston. L’acteur britannique enfilera ses cornes, plus de deux ans après sa dernière apparition dans Avengers : Endgame. Il formera un duo avec Owen Wilson, qui fera ici ses premiers pas dans le MCU. L’acteur habitué aux films plus modestes et qui sera à l’affiche de The French Dispatch de Wes Anderson, prêtera ses traits à Mobius, un agent de la TVA. On retrouvera également Gugu Mbatha-Raw (Brookling Affairs), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) et Richard E.Grant (Star Wars : l’Ascension de Skywalker) au casting. Pour l’instant, aucun caméo d’Avengers n’a été annoncé. Pour rappel, si WandaVision n’avait pas marqué le retour de Docteur Strange dans le MCU, Don Cheadle avait été aperçu dans le premier épisode de Falcon et le Soldat de l’Hiver. Néanmoins, une image dans les bande-annonces semble annoncer une apparition de Black Widow dans Loki, pourtant disparue dans Avengers : Endgame. La série explorant les couloirs du temps, rien n’est impossible.

Derrière la caméra, c’est Kate Herron qui œuvrera. La réalisatrice a déjà signé plusieurs séries dont Daybreak sur Netflix et Sex Education, sur la même plateforme. À l’écriture du scénario, Marvel a fait appel à Micheal Waldron. Le scénariste et créateur a aussi travaillé sur Doctor Strange : Into the Multivers of Madness. La partition, qui s’annonce déjà mémorable, a quant à elle été composée par Natalie Holt (Men of Honor).

Ça raconte quoi ?

Après avoir échappé à la vigilance des Avengers dans Endgame, Loki se retrouve aux mains de la TVA. Cette organisation a pour but d’empêcher les modifications des lignes temporelles. Les différents voyages dans le temps de Tony Stark et son équipe ont mis à mal le cours des choses et la disparition de Loki a provoqué de nombreuses discordances temporelles, qu’il va devoir rectifier. Pour cela, il n’aura d’autre choix que de s’associer à Mobius, incarné par Owen Wilson donc, et de se soumettre à la volonté de la TVA. Reste à voir désormais si le dieu réussira à se sortir de ce mauvais pas, connaissant son appétence pour les mensonges et les embrouilles, on ne doute pas qu’il parvienne à ses fins.

Quelles conséquences pour le MCU ?

Si les objectifs de WandaVision et Falcon and the Winter Soldier était assez clair, l’un devait introduire Doctor Strange 2 et l’autre marquer l’arrivée d’un nouveau Captain America, le rôle que jouera Loki dans le MCU est encore assez mystérieux. Avec ces retours dans le temps, la série pourrait être une manière pour la maison des idées d’explorer le multivers et toutes ses réalités alternatives et pourquoi pas faire la passerelle avec le film de Sam Raimi. On pourrait aussi imaginer qu’un lien direct soit fait avec le quatrième opus de Thor, après tout, le personnage est issu de cet univers.

Mais plus étrange, Loki pourrait être lié à Black Widow. S’il ne s’agira sans doute pas d’une introduction de son film solo, l’ Avengers pourrait faire une apparition dans la série. En effet, dans une bande-annonce, on aperçoit un personnage qui ressemble étrangement à Natasha Romanoff. Avec sa chevelure rousse et un décor qui s’apparente à celui de Vormir, là où Black Widow s’est sacrifiée pour récupérer la pierre de l’âme, le personnage féminin présenté brièvement est au cœur de nombreuses théories chez les fans. Si rien n’a été confirmé pour le moment, on doit avouer que la perspective de la revoir nous réjouit déjà. En revanche, on ignore encore dans quelle optique Marvel a choisi de la ressusciter.

Où et quand voir Loki ?

Comme pour WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki se trouvera une place de choix dans le catalogue de Disney+. Dès le 9 juin prochain, la plateforme nous donnera rendez-vous tous les mercredis dès 9 heures. On apprenait il y a quelques semaines que la série serait la seule à être diffusée en dehors de la traditionnelle fenêtre du vendredi. On peut s’attendre à six épisodes de 45 minutes, soit peu ou prou le format déjà adopté par Marvel pour Falcon et le Soldat de l’Hiver.

En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir les différents films dans lesquels Loki fait une apparition. Vous pourrez le retrouver dans la trilogie Thor, dans Avengers et Avengers : Infinity War. Pour revoir son évasion dans Endgame, il faudra en revanche patienter jusqu’en 2022, date à laquelle le film pourra enfin rejoindre le catalogue de Disney+.

