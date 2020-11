Comme les confinements n’empêchent pas (et même favorisent) les activités virtuelles, les jeux-vidéos n’ont peut-être jamais eu autant leur place dans les listes de cadeaux de Noël. Voici notre sélection des meilleurs titres à demander au Père Noël.

Même si les nouvelles consoles débarquent en novembre, il faut avouer que leur catalogue n’est pour le moment pas très garni, d’autant qu’il sera peut-être difficile de ses les procurer, même pour Noël. Rassurez-vous, la majorité des jeux PS4, Xbox One et PC listés ci-dessous seront compatibles sur la nouvelle génération de consoles, et ils bénéficieront même, pour certains, d’améliorations plus ou moins importantes. On n’a pas oublié la Switch, qui a également eu de très beaux titres cette année. Pour certains jeux, vous pourrez retrouver le lien vers notre test le concernant.

The Last of Us Part II – PS4

Comme son prédécesseur, The Last of Us Part II est l’un des derniers jeux d’une génération de console Sony, avant que cette dernière passe la main à la suivante. Sorti en juin dernier, le second opus des aventures post-apocalyptiques de Joël et d’Ellie a non seulement démontré qu’il était capable d’offrir un premier aperçu du futur des jeux vidéos (graphismes exceptionnels, level-design impeccable, durée de vie conséquente…) mais aussi de proposer une histoire magnifiquement douloureuse. En bref, si vous avez une console Sony (et que vous avez plus de 18 ans), The Last of Us Part II est un indispensable absolu.

Précisons d’ailleurs que, comme Naughty Dog (le studio qui a développé le jeu) l’a confirmé récemment, The Last of Us Part II sera jouable Day One sur PS5 et qu’il bénéficiera d’une mise à jour pour profiter des capacités de la nouvelle console de Sony. On peut toujours rêver, mais le jeu pourrait même voir l’arrivée d’un mode multijoueur à cette occasion…

Ghost of Tsushima – PS4

Dernière exclusivité de la Playstation 4, Ghost of Tsushima est aussi le jeu de tous les records. Il a tout simplement réalisé le meilleur démarrage pour une exclusivité Sony et, en tout, il s’est vendu à 5 millions d’exemplaires depuis sa sortie en juillet dernier. Développé par le studio Sucker Punch (connu pour la série des InFamous), le jeu vous met dans la peau d’un samouraï en plein milieu du Japon féodal. C’est un jeu d’action en monde ouvert où vous avez la possibilité de combattre au sabre ou de vous infiltrer. Même si les développeurs ont pris quelques libertés vis-à-vis de l’histoire du Japon, le jeu se veut fidèle à l’époque et donne à voir de très beaux environnements.

Comme pour The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima aura droit à sa petite mise à jour spéciale PS5 qui apportera une amélioration de taille : le 60 FPS.

Mario Kart Live: Home Circuit – Nintendo Switch

Avec son étrange mélange de jouet, de réalité virtuelle et de jeux vidéos, Mario Kart Live: Home Circuit est peut-être le jeu qui a le plus sa place dans cette sélection de Noël. D’abord, il coche toutes les cases d’un Mario Kart classique : multijoueur, circuits emblématiques de la série, gameplay assorti de carapaces et de bananes… Mais le véritable atout de ce jeu est le kart de 20 cm de long ainsi que les accessoires fournis dans la boîte, qui permettent de simuler un circuit « grandeur nature » chez vous. Grâce à la réalité virtuelle et à une caméra embarquée, la petite voiture téléguidée est parfaitement synchronisée avec les interactions virtuelles et améliore l’expérience auparavant vécue uniquement sur un écran.

Prévoyez néanmoins de la place, et un bon budget : le pack Mario Kart Live : Home Circuit coûte plus de 100 euros et nécessitera de l’espace pour être utilisé au mieux.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch

Cinquième opus de la série, Animal Crossing : New Horizons est sorti en mars dernier sur Switch. Cette « simulation de vie » est presque devenue un phénomène de société et sa popularité est à la hauteur de sa grande qualité. Le principe d’Animal Crossing, c’est de développer une île au départ vierge, en collectant des ressources, mais aussi en gérant l’économie locale. Dans ce nouvel opus, la progression a été grandement facilité et le moteur de jeu a été amélioré. Qui plus est, si vous finissez par vous ennuyer tout seul sur votre île, vous pourrez toujours aller visiter celle des autres grâce à un mode multijoueur, en ligne (jusqu’à huit joueurs), ou en local (quatre joueurs sur le même écran).

L’ambiance chaleureuse et enfantine d’Animal Crossing : New Horizons, doublée de son gameplay accessible et complet font de ce jeu un apport obligatoire à votre collection de jeux Switch.

Pokémon Épée et Bouclier – Nintendo Switch

Une liste de jeux Switch sans au moins un jeu Pokémon constituerait une hérésie. C’est la raison pour laquelle Pokémon Epée et Bouclier a toute sa place dans cette sélection, d’autant qu’il s’agit d’une exclusivité Switch. Sorti il y a pile un an, ce Pokémon est le premier RPG de huitième génération de la franchise. Il a introduit pas moins de 81 nouveaux Pokémons, et la liste continue de s’enrichir puisqu’un pass d’extension sorti en 2020 ajoute du contenu régulièrement. L’extension la plus récente, « les terres enneigées de la Couronne » (sortie le 23 octobre dernier), ajoute une nouvelle région, la Couronneige, qui est accompagnée de Pokémons légendaires. Avec un Pokédex de 210 créatures, il y a des heures de jeu supplémentaires à la clé. En plus du solo, il est possible de fréquenter des dresseurs du monde entier via Nintendo Switch Online, ou de s’amuser entre amis avec un réseau local.

Microsoft Flight Simulator – Xbox One, PC

Vous l’avez peut-être remarqué, mais il est de plus en plus rare de prendre l’avion ces derniers temps, et l’industrie aéronautique n’est pas en grande forme. Heureusement, il y a la référence absolue des simulateurs de vol grand public, Microsoft Flight Simulator. Sorti sur PC en août dernier (il devrait bientôt atterrir sur Xbox One), le nouveau titre du studio français Asobo est une véritable révolution, en particulier sur le plan technique. Les développeurs se sont en effet appuyés sur les cartes de Microsoft (Bing Maps), qui pèsent la bagatelle de 2 pétaoctets, ainsi que sur les données d’OpenStreetMap. Le résultat, c’est que vous pouvez voyager partout dans le monde virtuel du jeu, avec ses 37 000 aéroports et ses deux millions de villes. Cerise sur le gâteau, les bâtiments et le relief in-game s’appuient sur des images satellites. Pour résumer, Flight Simulator 2020 a atteint un niveau de détail et de réalisme tout simplement ahurissant, ce qui justifie parfaitement sa place dans cette sélection.

Among Us – PC

S’inspirant de jeux de sociétés comme Mafia ou encore du Loup-Garou, Among Us est un jeu multijoueur dit « d’ambiance ». Son principe est simple : un groupe de joueurs, réunis dans un vaisseau spatial, sont séparés en deux camps, les équipiers ou les imposteurs. Les équipiers doivent détecter les imposteurs qui se cachent parmi eux et les imposteurs doivent éliminer les équipiers sans se faire repérer. Si le jeu date de 2018, il a gagné une notoriété immense ces derniers mois, grâce à certains Youtubeurs et autres streamers de Twitch. Le succès est tel que les développeurs du jeu (InnerSloth) ont abandonné la suite qu’ils avaient prévu pour se consacrer exclusivement à l’amélioration du jeu existant. En d’autres termes, Among Us va bénéficier de beaucoup de mises à jour qui vont améliorer l’expérience dans les prochains mois. Raison de plus pour offrir ce jeu qui permet de s’amuser en famille ou entre amis, à distance qui plus est.

Assassin’s Creed Valhalla – PS4, Xbox One, PC

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Assassin’s Creed Valhalla a réussi son lancement. Le titre a déjà deux fois plus de joueurs que son prédécesseur, Odyssey, sorti en 2018. Après s’être attaqué aux croisades, à la Renaissance, à la Révolution Française, ou encore à l’Égypte Antique, la saga d’Ubisoft plonge cette fois-ci dans une nouvelle ère historique fascinante, celle des Vikings. L’immersion est totale dans ce RPG en monde ouvert dont Ubisoft a le secret, même si les habituels bugs restent présents. Comme les Vikings en leur temps, vous aurez la possibilité de mener des raids tout en gérant votre propre colonie. Bref, fan de la série ou non, ce nouvel Assassin’s Creed aura de quoi vous occuper pendant plusieurs dizaines d’heures. C’est le triple A de cette fin d’année et il a indubitablement sa place au pied de votre sapin de Noël.

Halo : The Master Chief Collection – Xbox One, PC

La licence Halo, qui va bientôt s’enrichir avec Halo Infinite, est indubitablement la plus grande réussite de Microsoft, qui a su faire de cette exclusivité un argument suffisant pour posséder une Xbox ou un bon PC. Halo: The Master Chief Collection regroupe, comme son nom l’indique, tous les jeux Halo dans lesquels le Major John-117 alias « Master Chief » apparaît : Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, & Halo 4. L’un des personnages les plus emblématiques et charismatiques du jeu vidéo a droit à des éditions remasterisées (1080p et 60 images par seconde) qui comprennent toutes les campagnes solos des jeux ainsi que toutes les cartes de leurs modes multijoueurs (soit 99 maps !). Bref, ce sont des heures et des heures de plaisir garanties, idéal pour se consoler du report d’Halo Infinite, qui n’est finalement pas sorti en même temps que la nouvelle génération de Xbox. Cette collection exceptionnelle est disponible sur Xbox One et sur PC.

Deux jeux qui arrivent en décembre et qui devraient cartonner

Medal of Honor: Above and Beyond (PC-VR)

Avec la sortie toute récente de l’Oculus Quest 2, il était indispensable de mettre au moins un jeu VR dans cette sélection de Noël. Medal of Honor: Above and Beyond signe le grand retour de la fameuse franchise de FPS qui a eu du mal à se tailler une place entre Battlefield et Call of Duty. Ce nouveau Medal of Honor se démarque de la concurrence en proposant une expérience VR dans la peau d’un agent de l’OSS en pleine Seconde Guerre Mondiale. C’est Respawn Entertainment, le studio qui a développé la franchise Titanfall mais aussi le Battle Royale Apex Legends et plus récemment Jedi : Fallen Order, qui s’est chargé de ce nouveau Medal of Honor. En plus d’une campagne solo, le jeu sera doté d’un mode multijoueur. Sa sortie est prévue le 11 décembre 2020.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, c’est avant une histoire qui mélange excitation et frustration. Excitation, car il s’agit de l’un des jeux les plus ambitieux de ces dernières années, et qu’il est développé par le studio CD Projekt RED, connu pour The Witcher 3, que l’on qualifie souvent de « jeu de la décennie ». Frustration, parce que Cyberpunk 2077, annoncé en 2012, a fait l’objet d’incessants reports ces derniers temps, suscitant l’exaspération et l’inquiétude des joueurs. Si tout se passe bien, cet Action-RPG en vue subjective devrait sortir le 10 décembre prochain, juste à temps pour Noël. Cyberpunk 2077 vous plongera dans la ville de Night City (Californie) et devrait proposer une progression non-linéaire qui vous mettra face à pléthore de choix dont l’intrigue dépendra. L’univers cyberpunk du jeu a tout pour plaire et promet des possibilités de gameplay innombrables (personnalisation du personnage via des implants cybernétiques, armes futuristes à distance ou au corps à corps, véhicules rutilants en tous genres, hacking…). Dans cette sélection, Cyberpunk 2077 atteint aisément la première place du podium si l’on raisonne en termes de hype. Le jeu sera disponible sur presque toutes les plateformes.