PS5 : les 5 meilleurs jeux disponibles sur la console

Plus de 7 mois après la sortie de la PS5, on passe en revue les quelques jeux déjà disponibles sur la plateforme et on vous donne notre classement des 5 meilleures productions auxquelles vous pourrez jouer à ce jour.

Sortie il y a un peu plus de sept mois, la console nouvelle génération de Sony commence peu à peu à rejoindre les foyers d’un grand nombre de joueurs à travers le monde. Si la PS5 continue de battre des records de ventes, il en va de même des jeux proposés sur la console. Le catalogue n’a de cesse d’être de s’étoffer, et il est temps de faire le point sur les meilleurs jeux que vous trouverez sur PS5 à ce jour.

Notez qu’en plus de ces titres, il existe de nombreux jeux qui disposent ou qui vont prochainement disposer de mises à jour next-gen, augmentant les qualités visuelles et les performances des jeux en questions. C’est notamment le cas de The Witcher 3 ou encore Star Wars Jedi Fallen Order, qui sont des jeux particulièrement denses et bien faits qui devraient être un plaisir à découvrir ou à redécouvrir sur PS5.

5. Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla était l’un des opus les plus attendus de la franchise après un Odyssey sorti en 2018. Nous avons donc quitté la Grèce Antique pour se plonger dans l’univers de la civilisation Viking et de la mythologie nordique. Cet opus marque le retour de nombreux éléments indissociables d’un bon Assassin’s Creed, tels que la lame secrète ou encore les assassins énigmatiques cachés sous leurs capuches.

Bien que le titre ne profite malheureusement pas des fonctionnalités de la DualSense, il tire profit d’une qualité visuelle améliorée et d’une performance boostée, selon la configuration que vous adoptez en début de jeu. Du côté de l’histoire, la narration est un des points forts de cet opus. N’hésitez pas à le découvrir, sachant qu’Ubisoft prévoit de supporter le titre avec des mises à jour pendant encore un moment.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible à 45 euros sur Amazon

4. Returnal

Parmi les exclusivités PS5 les plus attendues, Returnal a fait son petit effet lors de sa sortie. C’est un jeu qui mérite une attention toute particulière tant il est original. Dans Returnal vous incarnez Selene qui débarque sur une planète inconnue suite à un crash. Elle doit par la suite réussir à s’orienter tout en enquêtant sur la boucle temporelle dans laquelle elle est coincée.

C’est un jeu de réflexion et d’exploration qui est particulièrement exigent et qui ne propose pas de sauvegarde. Il ne conviendra donc pas à tous les joueurs, seulement aux plus aguerris et aux plus motivés, ceux qui n’ont pas peur de l’échec. Il reste néanmoins un jeu excellement construit, avec une intrigue intéressante et des graphismes somptueux qui font réellement honneur à la next-gen.

3. Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales fait partie des jeux disponibles sur PS4 et PS5. Cet opus est la continuité de ce qu’avait démontré Insomniac Games avec le jeu Marvel’s Spider-Man sorti en 2018, mais avec des améliorations notables en termes d’immersion et de ressenti. Le AAA exploite les fonctionnalités de la PS5 sans trop en faire. Il profite largement du ray tracing et de la fréquence d’images par seconde qui peut être passé à 60 fps. Les scènes de combats sont d’autant plus fluides et dynamiques et les pouvoirs bioélectriques de Miles Morales ajoutent une diversité inédite aux attaques.

Spider-Man : Miles Morales est disponible à 45 euros environ

2. Demon’s Souls Remake

Demon’s Souls Remake est une claque visuelle qui a époustouflé tous les joueurs ayant tâté de la DualSense jusque-là. Le titre est fidèle à son image, capricieux, exigent et costaud, mais également sacrément bon ! Plébiscité par la critique générale, le jeu a remporté un franc-succès auprès de tous les médias et de tous les fans.

Souvent jugé trop difficile, Demon’s Souls n’est pas accessible à tout le monde, d’autant plus pour l’univers qui n’est effectivement pas grand public. Cela reste néanmoins une pépite et une des meilleures réalisations sur PS5 à ce jour. Dommage que le jeu n’exploite pas un peu plus les fonctionnalités de celle-ci, et surtout de sa manette. Le grand plus est que le jeu était disponible dès le lancement de la console le 19 novembre dernier.

Demon’s Souls Remake est disponible à 63 euros environ

1. Ratchet & Clank Rift Apart

Sorti tout juste ce 11 juin, Ratchet & Clank Rift Apart est un des coups de cœur de la rédaction. C’est un jeu complet, qui convient aussi bien aux fans de toujours qu’aux amateurs d’aujourd’hui. Sa forte dimension narrative ainsi que ses personnages ont été travaillés pour donner l’impression aux joueurs qu’ils font eux-mêmes partie de l’histoire.

Le titre exploite toutes les fonctionnalités de la PS5 et son rendu à la limite de la production cinématographique est impressionnant. De plus, Rift Apart a pour qualité d’être un jeu accessible au grand public, y compris les enfants, et incroyablement immersif. À tester sans plus attendre !

Ratchet & Clank Rift Apart est disponible à 63 euros environ