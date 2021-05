Star Wars : Jedi Fallen Order aura droit à une version next-gen cet été

Après une mise à jour améliorative en janvier, le jeu aura finalement le droit à sa version next-gen complète d’ici cet été.

Si vous pensiez commencer ou vous replonger dans Star Wars : Jedi Fallen Order et que vous possédez une console nouvelle génération, vous devriez attendre encore un peu car une annonce importante vient d’être dévoilée. Le jeu aura bientôt droit à sa version next-gen à découvrir sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Elle possèdera donc des améliorations au niveau des performances et de la qualité visuelle qui devrait rendre l’expérience sur le jeu encore plus captivante et immersive.

Evidemment, ceux qui possèdent déjà la version du jeu sur PS4 ou Xbox One pourront profiter de la mise à jour gratuitement. En janvier dernier, EA avait déjà déployé une mise à jour spéciale pour les consoles nouvelle génération. Elle améliorait principalement la fréquence d’image par seconde ainsi que la résolution de l’image. Avec cette nouvelle version, on peut sûrement s’attendre à la prise en charge du ray traycing pour une meilleure qualité visuelle. On peut également s’attendre à la prise en charge de certaines fonctionnalités de la DualSense pour la PS5.

« Que la force, et les promotions, soient avec vous ! »

Hormis cette annonce, aucun détail sur les améliorations apportées par la version next-gen n’a été dévoilé. On ne sait pas non plus quelle sera la date de sortie de cette version. Cependant, il est bon de se rappeler qu’à l’occasion du 4 mai, la journée Star Wars officielle, de nombreux titres de la franchise ont des promotions très intéressantes, notamment sur les stores de PlayStation et de Microsoft. On vous suggère donc de mettre la main sur le jeu afin de profiter de la version next-gen au meilleur prix lorsque celle-ci sera disponible.

