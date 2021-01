Démonté par PBKreviews, le Samsung Galaxy S21 dévoile une architecture assez similaire à son prédécesseur le S20.

Présentés officiellement le 14 janvier, et avec une commercialisation prévue pour la fin du mois de janvier, le Samsung Galaxy S21 et ses déclinaisons sont passés au crible par les quelques chanceux déjà en possession des terminaux. C’est notamment le cas de PBKreviews, qui a entièrement démonté le nouveau flagship de la marque pour en disséquer le fonctionnement. À l’issue du processus, accessible en vidéo sur leur chaîne YouTube, les spécialistes de PBKreviews ont ainsi constaté qu’en marge de quelques modifications mineures, l’architecture du Galaxy S21 reposait en grande partie sur celle de son prédécesseur le Galaxy S20. Sur les deux smartphones, on retrouve ainsi une carte-mère sur la partie supérieure, juste à côté des modules caméras, ainsi qu’une imposante batterie, logée sous le système de chargement sans-fil.

Avec un accès relativement facile aux différents composants du téléphone, et notamment à la batterie, ou à l’écran le S21 bénéficie aussi de quelques ajouts par rapport à son aîné. PBKreviews note ainsi la présence de billes de mousse situées dans les haut-parleurs, afin de permettre un son plus fort, mais surtout moins creux. Le moteur de vibration a lui aussi été déplacé pour se loger en haut du terminal, tandis que les antennes 5G mmWave, destinées à la compatibilité avec les nouvelles normes mobiles de la marque se positionnent de chaque côté de l’appareil. Enfin, la répartition et l’évacuation thermique du Galaxy S21 devrait bénéficier d’une petite amélioration, puisqu’elle est désormais rendue possible au moyen d’une couche de graphite 3D.

À noter que si la dissection du Galaxy S21 se révèle plutôt satisfaisante à regarder, on vous déconseille de vous lancer dans l’opération sans de solides compétences et le matériel adapté.