iPhone 12 : seulement 64 Go de stockage et pas d’écouteurs dans la boîte ?

Tandis que sa présentation approche, l’iPhone 12 continue de faire parler de lui et pas nécessairement de la bonne manière. Ainsi, Apple retirerait les écouteurs de la boîte de l’iPhone 12, lequel démarrerait à seulement 64 Go de stockage… en 2020.

Les jours défilent et le temps s’amenuise avant la présentation tant attendue de l’iPhone 12. Mais à mesure que les jours passent et qu’on en apprend un peu plus sur le futur fleuron d’Apple, certaines mauvaises nouvelles émergent. L’une de ces nouvelles rumeurs confirme l’hypothèse signifiant qu’Apple ne devrait pas fournir d’écouteurs dans la boite de ses nouveaux smartphones, tandis qu’une autre indique que la firme devrait une nouvelle fois livrer ses iPhone 12 avec seulement 64 Go de stockage en entrée de gamme. Cette dernière rumeur a été évoquée par le leaker Jon Prosser, sur Twitter : « Les premières livraisons d’iPhone 12 débarqueront chez les distributeurs le 5 octobre. Ces livraisons comprennent : l’iPhone 12 mini 5.4″ en 64/128/256 et l’iPhone 12 6.1″ en 64/128/256 Go. » Néanmoins, seuls les iPhone 12 et iPhone 12 mini seraient concernés. Le leaker poursuit en indiquant que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max devraient, quant à eux, bénéficier de 128 Go de stockage de base.

Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗 — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

Du côté des EarPods, cela fait déjà plusieurs mois que la rumeur court concernant l’absence de bloc secteur et d’écouteurs dans la boîte. Concernant son chargeur, Apple a commencé à préparer les esprits au cours de sa conférence du 15 septembre, en retirant le bloc secteur de la boîte de l’Apple Watch Series 6 sous couvert de la cause environnementale. Logiquement, la firme devrait faire de même avec l’iPhone 12 – tous modèles confondus – mais elle devrait aussi faire l’impasse sur les écouteurs. C’est ce que nous apprend MacRumors, qui a découvert un changement dans la seconde bêta d’iOS 14.2. Dans les réglages, les informations d’exposition aux radiofréquences n’évoque plus les fameux « écouteurs inclus » dans la boîte. Néanmoins, cette absence viendrait contrevenir à l’Article L34-9 du Code des postes et des communications en France, qui oblige les fabricants à inclure un kit mains libres dans la boîte des appareils émettant des ondes radioélectriques. Une telle loi est également instaurée dans l’Union européenne, ce qui signifierait que la boîte de l’iPhone 12 pourrait être différente dans nos contrées.