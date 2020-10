YouTube va se lancer dans le e-commerce

Google aimerait transformer YouTube en véritable supermarché en ligne en affichant les produits visibles en vidéo. Des premiers tests seraient actuellement en cours, mais aucune date de déploiement n’a été confirmée.

Depuis son lancement en 2005 et son rachat par Google l’année suivante, YouTube a bien évolué, jusqu’à atteindre les quelque deux milliards d’utilisateurs à ce jour. La plateforme intègre aujourd’hui de nombreuses fonctionnalités afin, non seulement, de rémunérer les créateurs, mais aussi elle-même avec la publicité et l’abonnement YouTube Premium. Néanmoins, cela ne semble pas suffisant pour Google, qui compterait, d’après Bloomberg, doter la plateforme d’une nouvelle source de revenus potentielle. La firme envisagerait en effet de transformer la plateforme en véritable supermarché en affichant les produits présents dans les vidéos, et en proposant aux utilisateurs de les acheter directement en quelques clics. Comme l’aurait confirmé YouTube, de premiers tests auraient lieu actuellement, et les créateurs seraient amenés à identifier les vêtements qu’ils portent où les produits visibles à l’écran.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été esquissée, et on ne sait pas encore sous quelle forme ce nouveau service pourrait prendre forme sur la plateforme. Ce n’est néanmoins pas la première fois que Google s’intéresse au e-commerce. La firme de Mountain View a largement revu Google Shopping au cours de l’année afin de se tailler une place sur un secteur actuellement dominé par Amazon et le chinois Alibaba. L’idée d’utiliser sa plateforme vidéo afin d’accélérer sa progression sur le secteur du e-commerce ne semble pas incongrue, dans le sens où de nombreux utilisateurs se rendent déjà sur YouTube pour obtenir des avis sur des produits sur des chaînes estampillés « beauté », « lifestyle » ou encore « tech ».

Google n’est toutefois pas le seul à vouloir s’imposer dans le e-commerce à travers ses plateformes. Facebook, notamment, entretient lui aussi de grandes ambitions aussi bien avec sa Marketplace pour les produits d’occasion que Shops, une fonctionnalité permettant à des boutiques de se frayer une place en ligne. L’entreprise fondée par Mark Zuckerberg va encore plus loin et entretient même des ambitions monétaires, avec sa cryptomonnaie Libra.