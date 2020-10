IA : cet outil vous trouve l’idée parfaite pour votre prochain article de blog

Blogueur en panne d’inspiration pour votre prochain article ? L’intelligence artificielle vient à votre rescousse ! Un nouvel outil disponible sur le web se propose de vous trouver des idées détaillées pertinentes et parfaitement optimisées pour Google, en mettant à profit le fameux générateur de texte d’OpenAI, GPT-3.

Parfois, même les plus grands auteurs de blog ne trouvent pas l’inspiration et rencontrent l’angoisse de la page blanche en cherchant désespérément de nouvelles idées, non seulement inspirantes, mais aussi pertinentes aux yeux de Google. Pour leur donner un coup de pouce dans ces moments-là et leur fait gagner un temps monstrueux, voilà un outil qui ne manque pas d’intérêt : Topic. Ce nouveau générateur d’idées propulsé par l’IA propose en effet de vous trouver des idées de sujets à la pelle, simplement en tapant quelques mots-clés dans la barre de recherche. Surtout, l’outil vous propose par la suite de détailler cette idée d’article de blog de manière automatique, grâce à l’aide du fameux générateur de texte GPT-3 d’OpenAI.

L’outil se destine plus particulièrement aux blogs axés marketing, mais son champ d’action reste très large puisqu’il va chercher les sujets les mieux classées sur Google à un moment T. Quant à GPT-3, son utilisation s’avère pertinente dans la majorité des cas, mais il arrive qu’il ne génère qu’un texte, optimisé pour Google, certes, mais absolument incompréhensible, comme le note The Next Web. Le créateur de ce générateur d’idées, Nikhil Aitharaju, en connaît les failles et le concède sans langue de bois : « Il peut certes dérailler occasionnellement (car il s’agit d’un système automatisé), mais le fait que vous puissiez générer des idées en un clic signifie que vous finirez bien par avoir une idée pertinente ! »

Ce n’est donc pas encore demain la veille que n’importe qui pourra monter un blog à succès rien qu’avec l’IA. Néanmoins, lorsque l’inspiration manque, ce genre de petit coup de pouce peut toujours s’avérer utile, voire même provoquer cette illumination amenant à l’idée parfaite dont un auteur peut parfois cruellement manquer. À noter que l’outil est uniquement disponible en langue anglaise, et qu’il est payant passé les premiers tests offerts : 50 dollars par mois pour 5 idées détaillées, 100 dollars par mois pour 12 idées, 300 dollars pour 50 idées, et 500 dollars mensuels pour 100 idées originales.